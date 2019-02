Jindřichův Hradec – Florbalové celky jindřichohradeckého Slovanu bojovaly ve svých soutěžích o mistrovské body.

Muži

Šest bodů a 20 nastřílených gólů, takovou bilancí se může chlubit elitní tým FK Slovan J. Hradec po dvou zápasech, které absolvoval před svými fanoušky. Doma nejprve v ranním utkání nasázel 9 branek českobudějovickým Štírům, kteří do té doby vedli tabulku regionální ligy. Po parádním výkonu proti lídrovi se ve skvělém světle představili i v duelu s devátým Chýnovem, jemuž vstřelili dvojciferný počet gólů. Po tomto střetnutí stovka diváků nadšeně aplaudovala, neboť jindřichohradecký celek se díky dvěma výhrám přiblížil těsně špici jedenáctičlenné tabulky. Je třetí s dvoubodovou ztrátou na první Okříšky a jednobodovým odstupem za druhými Štíry.



FK Slovan J. Hradec – Štíři Č. Budějovice B 9:3 (1:0, 4:1, 4:2)

Góly a přihrávky: 4. Šuranský, 17. Šuranský (Tejnor), 19. Tejnor (Hřebíček), 20. Šuranský (Hřebíček), 26. Florek (Koutný), 36. Ille (Tejnor), 38. Novák, 44. Šuranský, 45. Novák (Florek) – 25. Vacek (Žáček), 42. Bíca (Vlček), 45. Vlček (Bíca). Vyloučení: 5:5. Využití přesilovek: 2:0. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Štěcha – Hofhansl, 88 diváků.



Sokol Chýnov – FK Slovan J. Hradec 5:11 (1:1, 2:5, 2:5)

Góly a přihrávky: 10. Ingr (Menšík), 16. Janíček (Kučera), 21. Čeněk (Kos), 44. Kos (Zeman), 45. Ingr (Zeman) – 5. Šuranský (Tejnor), 16. Šuranský (Ille), 21. Novák (Ille), 22. Stloukal (Kovář), 25. Florek (Cihlář), 28. Šuranský (Cihlář), 34. Šuranský (Hřebíček), 37. Kopřiva (Pech), 42. Novák (Ille), 42. Florek (Novák), 44. Hřebíček (Kovář). Vyloučení: 4:1. Využití přesilovek: 0:2. Rozhodčí: Štěcha – Hofhansl, 92 diváků.



Elévové

Každý z týmů jindřichohradeckých elévů už odehrál v sezoně 29 zápasů. Tentokrát se nejmladší florbalisté Slovanu prezentovali v Kaplici, kde se oběma družstvům povedlo v jihočeské lize vyhrát alespoň jeden zápas. Benjamins se to podařilo proti jejich kamarádům z klubu, nad nimiž vyhráli 3:1. Bylo to teprve celkově čtvrté vítězství družstva v mistrovském ročníku.



Výsledky

J. Hradec – FBC Rytíři Č. Krumlov 2:1, J. Hradec Benjamins – FBC Spartak Kaplice 0:4, J. Hradec – J. Hradec Benjamins 1:3, TJ Hraničář Malonty – J. Hradec 3:5, J. Hradec Benjamins – FBC Rytíři Č. Krumlov 2:7, FBC Spartak Kaplice – J. Hradec 3:1, TJ Hraničář Malonty – J. Hradec Benjamins 8:2.



Nejbližší program

Sobota 9. února: 10:15 J. Hradec – TJ Rafani Netolice 1892; 11:30 FBC Došwich Milevsko – J. Hradec; 14:00 FK Santos Jiskra Třeboň – J. Hradec (vše Jihočeská liga starší žáci – skupina B, Třeboň).

Neděle 10. února: 12:00 TJ Centropen Dačice B – J. Hradec B; 15:00 FBC Štíři Č. Budějovice C – J. Hradec B (oba JL muži, Č. Budějovice/SH).



Roman Pišný