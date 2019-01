FBC United České Budějovice – Tatran Team Děkanka 2:7 (0:4, 0:0, 2:3)

Během zápasu s Děkankou se ocitly hráčky FBC United několikrát tváří v tvář brankařce Chvátalové. Ta ale byla výraznou oporou svéhu týmu. | Foto: Robert Straka

České Budějovice – Českobudějovické florbalistky FBC United nevyzrály v domácím prostředí ani na předposlední tým tabulky Děkanku Praha.

O osudu celého utkání rozhodla již úvodní nevydařená třetina, kterou Jihočešky prohrály 0:4. Nejprve skórovala na začátku sedmé minuty Zabavská za asistence Nemravové a za dvě minuty se tytéž hráčky postaraly o druhou branku v síti domácích. Střílela Nemravová z přihrávky Zabavské. Domácí hráčky to vyvedlo na dlouhé minuty z konceptu a v první třetině inkasovaly ještě dvakrát. Jihočešky se dostaly ke slovu až v závěru, kdy se do sóla dostaly Jiříková a následně Tomešová, avšak ani jedna z nich výbornou gólmanku Děkanky nepřekonala.

Ve druhé třetině florbalistky FBC United zatlačily hostující hráčky před jejich branku, k čemuž jim pomohla i série vyloučení na straně Pražanek, ale žádná ze střel se neujala. V těchto fázích utkání mohla Děkanka děkovat především své brankářce Chvátalové. Ta pochytala ve druhé třetině dvanáct střel, které na ni domácí hráčky vyslaly. Kristýna Petržalová, brankářka domácích, naopak musela čelit pouze pěti střeleckým pokusům Pražanek.

I ve třetí třetině pokračoval FBC United ve zlepšeném výkonu, ale dlouho bez gólového efektu. Až necelých osm minut před koncem českobudějovické hráčky přece jen snížily Postlovou na 1:4, a když za půl minuty přidala Tomešová druhý gól, bylo rázem drama na světě. Domácí hráčky vycítily šanci a dřely jako lvice, ale vítr z plachet jim sebrala Perlíková, která pět minut před koncem poslala Pražanky opět do třígólového vedení. Závěr utkání už Děkanka dohrála v poklidu a dalšími dvěma brankami stanovila konečný stav na 2:7.

Branky: 53. Postlová (Skálová), 53. Tomešová – 7. Zabavská (Nemravová), 9. Nemravová (Zabavská), 15. Hrycejová (Denková), 16. Zehrerová (Denková), 56. Perlíková (Mašková), 57. Mašková (Denková), Mašková (Brabcová)