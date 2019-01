Praha – Extraligové florbalistky FBC United České Budějovice dosáhly historického úspěchu, když se jim vůbec poprvé podařilo zvítězit v utkání nejvyšší florbalové soutěže.

Proti Děkance se střelecky prosadila i Ludmila Kadlecová (uprostřed). Vpravo je Vaníčková z domácího týmu, vlevo pak Zdeňka Janoušková | Foto: František Panec

Úvod utkání patřil jasně českobudějovickým hráčkám, které začaly velice aktivně a již po necelých dvou minutách šly do vedení díky Evě Staňkové. Ta si ve svém druhém zápase připsala premiérový gól. Domácí hráčky postupně srovnaly krok, ale v závěru první třetiny měly zase blíže ke gólu hostující hráčky. Druhou úspěšnou trefu mohla zaznamenat znovu Staňková, ale trefila pouze gólmanku Blahutovou. Výbornou šanci měla i Skálová, avšak Blahutová byla znovu na místě.

Jihočeškám se však vedení podařilo navýšit po sedmi a půl minutách druhé třetiny, kdy nařízené trestné střílení proměnila Jiříková. O sedm minut později to bylo už 0:3, poté co se před brankou nejlépe zorientovala Ludmila Kadlecová. Florbalistky FBC United své soupeřky nešetřily a pět minut před koncem druhé části hry to bylo už o čtyři branky. Čtvrtý gól přidala Miroslava Tomešová.

Hráčky Děkanky ale ještě do přestávky snížily, když na 1:4 upravila Brotánková.

Jiskřičku naděje vykřesala pro Děkanku hned na začátku poslední třetiny Markéta Hrycejová a její hráčky okamžitě ožily. Jihočešky ale měly naštěstí ve svém středu Lucii Jiříkovou, která za minutu a 47 vteřin zasadila Pražankám pátý úder a jiskérku naděje hned uhasila. „Jiříková byla výborná. Její gól na 5:2 nám dodal jistotu do zbytku zápasu," pravil po utkání trenér FBC United Ivan Janoušek.

Hráčky Děkanky se pak ještě pokoušely zápas zdramatizovat, ale Jihočešky již měly zbytek zápasu pod kontrolou. Drobná komplikace se vyskytla v polovině poslední části hry při vyloučení Kláry Dudové, ale domácí florbalistky nedokázaly její vyloučení potrestat.

Hráčky FBC United přežily bez obdržené branky i závěrečnou power-play Děkanky.

Velkou postavou českobudějovického týmu byla Lucie Jiříková, která ke dvěma vstřeleným gólům přidala i dvě asistence. Základním kamenem úspěchu byla také brankářka Petržalová s dvaadevadesáti procentní úspěšností zákroků.

Trenér Ivan Janoušek: „Před utkáním jsem svěřenkyním říkal, že půjde o prubířský zápas před rozhodujícími duely o záchranu. Trochu nám pomohly i názory odborníků, kteří nás pasovali do role outsiederů. Nejenže jsme vyhráli, ale i na samotnou hru byla radost se dívat. Dobrá zpráva je to, že před zápasy skupiny play-down, které budou velice těžké se zlepšujeme a holky si začínají více věřit. Chyby jako pomalý přechod do útočné fáze nebo neproměňování šancí se také vyskytly, ale ten herní projev byl jinak výborný. Perfektně jsme zvládali i oslabení. Výborné výkony podaly všechny hráčky od brankářky Petržalové až po útočnici Jiříkovou. Zlepšenou formu chceme potvrdit doma proti Olomouci. Jedině přes porážky vede cesta k vítězství," dává za pravdu latinskému přísloví trenér Ivan Janoušek.

Branky: 38. Brotánková, 43. Hrycejová (Nemravová) – 28. a 45. Jiříková (Janoušková), 2. Staňková (Jiříková), 35. Kadlecová (Rybičková), 36. Tomešová (Jiříková)