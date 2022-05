Oba hlavní favorité se přetahovali o prvenství v průběhu celého závodu . Do závěrečného rychlostní zkoušky odstartoval Pech s náskokem 2,6 sekundy na Kopeckého, ale na deseti kilometrech ztratil šest sekund a klesl na druhé místo.

„Po celodenním přetahování o desetiny a jízdě na hraně jsme věděli, že už nejde jet rychleji a musíme zkusit něco vymyslet. Závěrečný rychlostní test se od těch předchozích lišil mnohem rozbitějším povrchem, takže jsme těsně před startem pomocí nářadí v autě předělali nastavení vozu. Radikálně změkčený podvozek v úzké rozbité asfaltové koleji zafungoval a to nám přineslo vítězství,“ nechal se po vítězném závodě slyšet Jan Kopecký.

Zklamán nebyl z druhého místa ani pětinásobný vítěz jihočeské soutěže Václav Pech, i když šesté vítězství bylo hodně blízko. „Poslední erzeta byla těžká, dali jsme do toho všechno, co jsme mohli, ale Honza byl prostě rychlejší, takže mu gratulujeme. Ale my jsme také spokojeni. Super jsme si zazávodili,“ konstatoval.

Čtyřicetiletý Kopecký si upevnil vedení v průběžném pořadí mistrovství republiky, do kterého se Pechovy výsledky kvůli specifikaci jeho vozu nezapočítávají… Autoklub České republiky totiž jeho vůz zařadil do nově vzniklé divize 2. V mistrovství republiky je průběžně druhý Mareš, třetí Dominik Stříteský, jenž obsadil na jihu Čech čtvrté místo.

Z Jihočechů si výborně vedl obojživelník (zároveň výborný motokrosař) David Soldát, jenž byl v absolutní klasifikaci dvanáctý. Pořádně vidět byl také Jan Jinderle se svou Hondou Civic a spolujezdcem Jiřím Jevickým. Slíbil, že bude na trati chvátat, protože potřebuje vytáčet med. Chvátal opravdu pořádně, protože jel výborně a s náskokem více než čtyři minuty vyhrál třídu RN7. „Všechno fungovalo, počasí vyšlo, byla to suprová soutěž,“ pochvaloval si v cíli.

Jeho českobudějovický parťák Václav Šejda s Monikou Špačkovou byli ve třídě RN8 pátí.

Čtvrtým dílem domácího šampionátu v automobilových soutěžích bude Agrotec rallye Hustopeče v polovině června.