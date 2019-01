Nová Bystřice – Sportovní hala v N. Bystřici hostila druhý ročník okresního kola futsalového Poháru ČMFS 2010.

K oporám futsalistů novobystřických Lennyho Křídel patřil v okresním kole Poháru ČMFS ofenzivní štírek Jan Beneš, který jinak hájí barvy fotbalistů Slovanu J. Hradec v krajském přeboru. | Foto: František Panec

Mezi dvanácti zúčastněnými týmy bylo lehké najít favority v trojici Plzeňská pivnice K. Řečice, Lennyho Křídla N. Bystřice a Volfířov.

Ani jediný z tohoto tria nezklamal a postoupil do finálové skupiny. Nejvíce se na postup nadřela K. Řečice, která loni turnaj vyhrála ještě pod názvem WOLF. V základní skupině jí dokázaly sekundovat domácí Roztrhtrenky, s nimiž uhrála jen bezbrankovou remízu. O její postupové první příčce tak nakonec rozhodovalo lepší celkové skóre.

Finálové boje prakticky rozhodla situace z 26. minuty zápasu Lennyho Křídla vs. Volfířov A. V té chvíli totiž, za remízového stavu 1:1, odpískal sudí Miroslav Náprava faul domácímu Luďku Kuchařovi a byl nařízen pokutový kop.

Diskutabilní rozhodnutí se provinivšímu hráči nelíbilo, svůj nesouhlas dal nejprve na vědomí verbálně a posléze se odhodlal i k důraznějšímu vyjádření nespokojenosti. K fyzickému napadení rozhodčího nakonec naštěstí nedošlo.

Penaltu poté František Kříž bezpečně proměnil, takže se áčko volfířovské akciovky mohlo radovat ze zisku trofeje. V kapse totiž už v té chvíli mělo vítězství nad K. Řečicí. Ta v závěrečném utkání zdolala zklamaná Lennyho Křídla 3:1, ale tato výhra obhájci stačila pouze k zisku druhého místa.

Volfířovské áčko vybojovalo pohár do trvalého držení, k tomu bude Jindřichohradecko reprezentovat v krajském přeboru a také si zajistilo věcnou cenu v podobě divokého kance. Paradoxní je, že tuto prémii pro vítěze věnoval právě tento celek…

Základní skupina A:

L. Křídla – REAL 2:0 (1:0), Frühauf 2.

Volfířov B – Příbraz 5:1 (3:0), Jindra 2, Mikšíček, Beníček, Brandl – D. Melzoch.

REAL – Příbraz 2:1 (1:0), F. Markes, Z. Nový – D. Melzoch.

L. Křídla – Volfířov B 4:0 (1:0), Bártů, J. Beneš, Frühauf, M. Kamas.

Volfířov B – REAL 3:4 (0:1), Cvrček 2, Mikšíček – Šťastný 3, Kodym.

Příbraz – L. Křídla 2:3 (1:1), Z. Mládek, Pilař – Kuchař, J. Beneš, Frühauf.

Pořadí: 1. Lennyho Křídla 9 (9:2), 2. REAL K. Řečice 6 (6:6), 3. Volfířov, a.s. B 3 (8:9), 4. Rozmetadlo Příbraz 0 (4:10).

Základní skupina B: K. pila – Inter 1:1 (1:1), Brož – Pivko. Volfířov A – R.U.P. 8:0 (3:0), Grün 3, Kříž, Petr Novák 2, Kiessling. Inter – R.U.P. 1:0 (1:0), Pivko. K. pila – Volfířov A 0:7 (0:3), M. Ferdan, Mikšíček 2, T. Ferdan, Kiessling, Grün. Volfířov A – Inter 3:1 (1:0), Grün 2, M. Ferdan – Loukota. R.U.P. – K. pila 1:10 (1:5), Schramhauser – Slanina 4, Henze, M. Landkammer 2, Brož, T. Šenkýř.

Pořadí:

1. Volfířov, a.s. A 9 (18:1), 2. Kasalova pila J. Hradec 4 (11:9), 3. Inter Plavsko 4 (3:4), 4. R.U.P. Příbraz 0 (1:19).

Základní skupina C:

P. pivnice – Quizard 4:0 (2:0), Michal 2, V. Roubík, Pražák.

Roztrhtrenky – S. hospoda 2:1 (1:1), Zach, J. Feytl – Hron.

Quizard – S. hospoda 3:6 (0:1), Uxa 2, Havlík – T. Kamas 3, Havel, Hron, P. Mihula.

P. pivnice – Roztrhtrenky 0:0, ČK: 1:1 (Z. Roubík – J. Feytl).

Roztrhtrenky – Qiuzard 3:2 (2:0), Zach, Hudeček, Náprava – Uxa 2.

S. hospoda – P. pivnice 2:3 (1:2), Kandl, P. Mihula – V. Markes 2, Šafránek.

Pořadí:

1. Plzeňská pivnice K. Řečice 7 (7:2), 2. Roztrhtrenky N. Bystřice 7 (5:3), 3. Sedelská hospoda 3 (9:8), 4. Quizard J. Hradec 0 (5:13).

Finálová skupina:

Volfířov A – P. pivnice 5:2 (1:1), Kříž 3, M. Ferdan, Petr Novák – Pražák, Michal.

L. Křídla – Volfířov A 1:2 (0:1), Císař – Kříž 2. ČK: 1:0 (Kuchař).

P. pivnice – L. Křídla 3:1 (1:1), V. Markes, Šafránek, F. Mach – Císař.



Konečné pořadí:

1. Volfířov, a.s. A 6 (7:3), 2. Plzeňská pivnice

K. Řečice 3 (5:6), 3. Lennyho Křídla N. Bystřice 0 (2:5).



Roman Pišný

Původně jsem se v tomto sloupku chtěl zabývat tím, že popíšu situaci z finálového zápasu okresního pohárového kola futsalistů. Mělo to být vyjádření k tomu, že ani sebevětší omyl sudího nemůže vést hráče k tomu, aby svůj nesouhlas dával najevo hrubými urážkami a posléze vyhrožováním. Jak by asi dopadli mladí rozhodčí ze severu Evropy, jež Irům zavřeli dveře na světový šampionát, když neviděli Francouzův nesený míč? A`propos, to se nesmí ani v basketbalu. V tom utkání šlo o hodně peněz, o spousty milionů, přitom nikdo nikoho nelynčoval. Tedy pokud si odmyslíme kritiku v médiích, tu ovšem muži s píšťalkou a praporkem číst, poslouchat či sledovat nemusejí.

V pohárovém klání okresních futsalistů šlo jen o to udělat si žízeň. Doufám, že ji hráči od rána nehasili příliš vehementně. Jak si totiž jinak vysvětlit, že turnaj, kde prakticky o nic nejde, má takovou nelichotivou ozdobu. Namísto klidného průběhu téměř létaly facky. To by byla jistě zajímavá odměna unavenému chybujícímu sudímu, jenž od ranních hodin pískal ve trojici 21 zápasů.

Původně jsem zde chtěl situaci rozebrat, ale myslím si, že je zbytečné vše znovu komentovat. Původně jsem také nechtěl nikoho jmenovat, ale musím. Jestliže má okresní futsalová sezona běžet dál, tak při organizaci nesmí chybět prezident okresní komise Jiří Nikodým. Při poháru totiž chyběl, neboť je pracovně v zahraničí. Kvůli tomu výsledková listina a komentář nebyly v Jindřichohradeckém deníku již v úterý, kvůli tomu nevyjde tradiční představení mužstev před C.K. ligou, která startuje v sobotu 5. prosince. Říká se, že každý je nahraditelný, ale v případě Nikodýma o tom pochybuji. Bez něho totiž normálně nefungují rozhodčí, funkcionáři ani hráči. Na jeho verdikt z Bruselu čekala i disciplinárka, která trestala pohárového hříšníka… A pánové, jestli to takhle půjde dál, tak s futsalem skončím. Nemám čas jen na vás! RomanPisny@seznam.cz