Jak už Deník informoval, do nejvyšší soutěže si to namířil hned kvartet basketbalistů. Do Pardubic přestoupil Filip Novotný a do Kolína Lukáš Stegbauer. Marek Welsch se přesunul do Olomouce a Martin Kheil zase posílil pražskou Slavii. Zbytek sezony v konkurenčním Písku v I. lize pak dohraje Štěpán Borovka a Chimobi Ikegwuruka se vydal za oceán do Spojených států.

„Vyhověli jsme prosbám všech, kteří chtěli odejít. Jako klub se neztotožňujeme s postojem držet v kádru hráče, který nechce v Jindřichově Hradci působit,“ tlumočil stanovisko vedení GBA Lions manažer Jan Tomanec.

Klub navíc nikde nedeklaroval, že by po loňském sestupu měl mít ambice okamžitě se pokusit o návrat do nejvyšší soutěže KNBL. Ale na snahu dosáhnout co nejlepšího umístění rozhodně nerezignoval.

„Je pravda, že v letošní sezoně jsme se více zaměřili na zlepšování jednotlivců a jejich herní rozvoj s výhledem do budoucnosti. Ale nadále se chceme prezentovat naším basketbalem a bojovat o co nejlepší výsledek v soutěži,“ zdůraznil Tomanec.

Jihočeši rozehráli šestikolovou nadstavbovou část I. ligy a pak je čeká play off, které už mají jisté. Nyní tak mají čas připravit se na klíčové zápasy i s pozměněnou sestavou.

„Potřebujeme do kádru zapracovat La Dona Singletona a především vyprázdnit dost rozsáhlou marodku. Do vrcholu sezony by se měli uzdravit Rokas Jocys, Daniel Kölbl i Renars Sondors. Na základě výsledků v KNBL je zároveň velmi pravděpodobné, že na nejdůležitější zápasy by měli být k dispizici Marek Welsch z Olomoucka a Martin Kheil ze Slavie,“ připomněl manažer.

Basketbalisté GBA Lions vstoupili do nadstavby o 1. až 6. místo porážkou 71:80 ve Svitavách, které si tak v I. lize nadále udržují stoprocentní bilanci. Nejbližší zápasy je čekají v pátek 24. února v Novém Jičíně a o dva dny později doma s mladíky Basketu Brno.