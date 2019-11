Pražané na začátku favorita trápili zhuštěnou obranou, přes kterou se Jihočeši těžko prosazovali, a drželi krok i při doskoku pod vlastním košem. Hostům navíc příliš nevycházela ani střelba, takže Vyšehrad v poločase držel přijatelné manko. GBA Lions začali naplno úřadovat až ve druhém dějství, kdy zpevnili defenzivu, zrychlili hru a také zlepšili úspěšnosti střelby. Po třech čtvrtinách zdvojnásobili náskok z první půle, který v závěrečné periodě ještě zvýraznili až na konečný sedmačtyřicetibodový rozdíl.

„V prvním poločase jsme správně nekomunikovali v obranné činnosti a dovolili jsme soupeři držet s námi krok na doskoku. V úvodních pěti minutách zápasu jsme navíc přes zónu domácích nedokázali trefovat z dobrých pozic zvenku. Po obrátce už to bylo mnohem lepší. Dobře jsme bránili a přecházeli do rychlých protiútoků, které se nám povedlo přesně zakončovat. To vedlo k vytvoření třicetibodového rozdílu a zbytek střetnutí už jsme plně kontrolovali,“ zhodnotil duel trenér GBA Lions Julián Beťko.

Před jindřichohradeckými basketbalisty je nyní série tří zápasů na domácí půdě. Už ve středu 13. listopadu je čeká dohrávka 2. kola proti béčku USK Praha, v pátek zakončí první polovinu základní části soubojem s Plzní a v pátek 22. listopadu duel 10. kola proti Litoměřicím. Všechny duely začínají v 19 hodin.

Sokol Vyšehrad – GBA Lions Jindřichův Hradec 44:91 (15:24, 28:41, 38:64)

Body: Bělohradský 12, Mach 10, Tyrna 9, Přibyl 4, Kadlčík 4, Vrťátko 3, Růžička 2 – Arringhton 31, Šoula 14, Bartoň 12, Zuzák 10, McLaughlin 9, Borovka 7, Burda 5, Stormark 3. Trojky: 3:8. Fauly: 22:14. Trestné hody: 3/1:23/15. Rozhodčí: Baloun, Kovačovič. Diváci: 71.

Další výsledky 8. kola:

Sokol pražský - Písek 82:111

Plzeň - Polabí 104:72

Litoměřice - Liberec 99:56

USK Praha B - Košíře 80:53

I. liga mužů sk. Západ

1. Písek 8 7 1 787:624 15

2. Litoměřice 8 6 2 672:550 14

3. Polabí 8 5 3 696:656 13

4. Jindřichův Hradec 7 5 2 655:488 12

5. Plzeň 8 4 4 635:581 12

6. USK Praha B 7 5 2 505:470 12

7. Vyšehrad 8 3 5 438:510 10

8. Sokol pražský 8 2 6 572:708 10

9. Liberec 8 1 7 483:663 9

10. Basket Košíře 8 1 7 495:688 9