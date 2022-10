V Santal Jihočeské senior golf tour byly vypsány jednak soutěže jednotlivců na stablefordové body v šesti věkových kategoriích, dále pak společká soutěž na brutto rány, jamkovka jednotlivců a neméně zajímavá soutěž družstev. Do těch byli zařazeni všichni zúčastnění hráči podle své příslušnosti ke golfovým klubům.

V soutěžích jednotlivců na stableford rány se z osmnácti vypsaných urnajů každému hráči hodnotilo třináct nejepších výsledků. Nejprestižnější kategorii na brutto rány (počítají se pouze bogey, par, birdie a lepší) vyhrál Jiří Škopek. Nejvíce stablefordových bodů ze všech zúčastněných pak nasbíral Milan Staněk.

Z výsledků:

Brutto společná: 1. J. Škopek 316, 2. F. Mikeš 306, 3. V. Kabát 283, 4. V. Český 274, 5. R. Klacek 272.

Netto (stableford body):

Muži do 59 let: 1. M. Staněk 473, 2. M. Bém 462, 3. P. Klimeš 445, 5. V. Klíma 429, 5. J. Šimek 420.

Muži 60 - 65 let: 1. J. Bruner 456, 2. J. Bašta 445, 3. R. Klacek 443, 4. V. Český 437, 5. J. Škopek 436.

Muži 66 - 69 let: 1. V. Kabát 460, 2. F. Mikeš 460, 3. W. Jenšík 441, 4. V. Peterka 441, 5. M. Voborník 440.

Muži 70 let a více: 1. V. Hnátek 431, 2. J. Roubín 430, 3. F. Porzer 429, 4. J. Hrdlička 427, 5. P. Hejč 423.

Ženy do 64 let: 1. J. Škopková 419, 2. E. Roubínová 406, 3. L. Nousková 406, 4. M. Veselá 317 (11 turnajů), 5. P. Šebestíková 182 (7 turnajů).

Ženy od 65 let: 1. D. Josková 441, 2. B Benešová 437, 3. V. Andělová 429, 4. J. Šárová 409, 5. A. Ostrejšová 409.

Jamkovka muži: 1. Jiří Škopek, 2. Rudolf Klacek, 3. Václav Kabát.

Družstva celkově: Prácheňský GK Kestřany, 2. GC Mnich, 3. GK Hluboká nad Vltavou, 4. GC Telč.