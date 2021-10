Výkonnostní stupeň C – ročníky 2007-2008 (7)

Výkonnostní stupeň C – ročníky 2011-2012 (5)

1. Haneflová Zuzana, 2. Bendová Dora, 3. Kubíčková Viktorie, 7. Schneidrová Mariana, 11. Hemberová Vilma, 12. Hrubá Eliška, 13. Žerníčková Alžběta, 14. Ammer Anna. Mimo závod startovala nejmladší závodnice Marie Jiráková, která by svým bodovým hodnocením dosáhla na druhé místo!

Sedm jindřichohradeckých sportovních gymnastek si svými výkony navíc zajistilo účast na mistrovství České republiky v kategorii VS3 C, VS5 C, VS4 B a VS5 B, které se uskuteční v Ostravě a Praze.

Pět zlatých, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile – to je skvělá bilance jindřichohradeckých sportovních gymnastek z přeboru Jihočeského kraje a Vysočiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.