Jindřichův Hradec – Házenkářská interliga žen dospěla do 8. kola. V něm se jindřichohradecké družstvo na domácí palubovce v sobotu střetne s pražskou Slavií (18 hodin).

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Píša

A půjde o duel s mimořádně kvalitním protivníkem. Celek z hlavního města je složen prakticky výhradně z juniorských či seniorských reprezentantek.

Vstup do letošní sezony se Slavii skutečně povedl a zatím jedinou porážku o gól si připsala až v uplynulém kole s Olomoucí (24:25). V tabulce se nachází na třetí příčce, zatímco Jihočeškám patří se čtyřmi body deváté místo.

„Nejsilnější zbraní soupeřek je přechod do rychlého protiútoku. Prim hrají především Černá, Kutlvašrová, Vítková, Knedlíková a expísecká Keclíková společně s gólmankou Satrapovou. Všechny jsou členkami národního týmu, což hovoří samo za sebe,“ konstatoval trenér jindřichohradecké Házené René Kumpán.

Možná i proto si ani on tentokrát nedělá přehnané iluze o nadějích svého týmu na případný úspěch.

„Zápas sice vždycky začíná za bezbrankového stavu, ale tentokrát nás čeká opravdu mimořádně silný protivník. Pokud však do střetnutí půjdeme s velkou bojovností a disciplinovaností v obranné činnosti, mohli bychom být Pražankám důstojným soupeřem,“ věří kouč.

Spoléhat při tom chce i na podporu a hlasivky početného publika.

„Zveme všechny diváky na atraktivního soupeře. Byli bychom rádi, kdyby nás hlediště v našem úsilí podpořilo, což by hráčky určitě ještě více motivovalo v jejich snažení,“ přeje si Kumpán.

Jindřichohradecký interligový celek navíc nemusí být v dnešním souboji zdaleka kompletní. Na marodce jsou totiž kromě dlouhodobě zraněné Eliášové i Bubeníková, Kupková a Hroníčková.

„Zatím je to otevřené, uvidíme, zda se některá z hráček dá do střetnutí zdravotně do pořádku,“ reagoval.

V úterý 17. listopadu navíc Házenou Jindřichův Hradec čeká vyřazovací střetnutí Českého poháru, v němž opět ve své hale vyzve mistrovské Veselí nad Moravou. Začátek tohoto duelu, který se hraje ve státní svátek, je na přání soupeře už v 15 hodin.