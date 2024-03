Třeboňští házenkáři se oklepali ze dvou porážek v řadě a 15. kole II. ligy deklasovali poslední Pardubice 38:17. Navíc pomohli dobré věci, když pro místní hospic vybrali téměř 36 tisíc korun.

Utkání Třeboně s Pardubicemi mělo i charitativní podtext. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil téměř 36 tisíc korun, putoval na místní Hospicovou péči sv. Kleofáše. | Foto: Jiskra Třeboň

Hosté, kteří neměli kompletní kádr, se drželi zhruba patnáct minut. Pak se začala projevovat větší kvalita na straně Jiskry, která si už do přestávky vytvořila sedmibrankový náskok.

V úvodu druhé půle Třeboň nasázela soupeři pět gólů v řadě (21:9) a pak až dokonce plynule navyšovala skóre.

„Pardubice přijely k zápasu s hodně kombinovanou sestavou, v níž bylo pět dorostenců. My se po velice špatném úvodu jara museli soustředit sami na sebe. Apeloval jsem na tým, že je důležitá bojovnost a nasazení, že bez toho budeme prohrávat s každým. Jsem rád, že to platilo, že si to hráči vzali k srdci, a díky tomu jsme vyhráli. Kvalita nám však nadále chybí,“ konstatoval hrající třeboňský kouč David Čapek.

To není vtip! Kovářov bude v I. A třídě zachraňovat rebel Martin Fenin

Házenkáři Jiskry se stejně jako v loňském roce rozhodli podpořit Hospicovou péči sv. Kleofáše, která ve městě sídlí, a utkání tak mělo charitativní podtext. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného putoval do rukou zástupců hospicu, finanční částkou přispěli i samotní hráči.

„Pro hospic se vybralo téměř 36 tisíc korun. Děkujeme všem, co přispěli,“ podotkl David Čapek.

V dalším kole se třeboňský celek představí v sobotu 9. března v Úvalech (18)

Jiskra Třeboň – 1.HC Pardubice 38:17 (16:9)

Nejvíce branek: Kubík 8, Brchaň 5, Pitoňák 4, Brabec 4 – Ločárek 4, Le 2, Strouhal 2, Padevět, Veselý. Sedmimetrové hody: 1/1:3/2. Vyloučení: 2:1. Rozhodčí: Měšťánek, Sláma. Diváci: 239.

Další výsledky 15. kola

Strakonice B – Dolní Cerekev 35:31, Plzeň – Nové Veselí B 28:25, Vršovice – Úvaly 29:22.

II. liga JVČ

1. Nové Veselí B 14 12 1 1 428:331 25

2. Plzeň 13 11 0 2 397:327 22

3. Vršovice 14 8 2 4 418:403 18

4. Třeboň 12 8 0 4 327:277 16

5. Strakonice 1921 B 13 6 3 4 416:404 15

6. Úvaly 14 6 1 7 392:383 13

7. Havlíčkův Brod 13 4 2 7 303:338 10

8. České Budějovice 12 4 1 7 328:324 9

9. Kutná Hora 13 3 2 8 349:411 8

10. Dolní Cerekev 14 3 0 11 384:453 6

11. Pardubice 14 1 2 11 345:436 4