Do druhé poloviny sezony vstupují třeboňští druholigoví házenkáři. Ti měli v úvodním jarním kole volný los a v tom druhém se v sobotu 17. února představí na půdě vedoucího béčka Nového Veselí. Do konce soutěže doma odehrají jen dva duely, neboť sportovní halu u Světa čeká rekonstrukce.

Derby s budějovickou Lokomotivou bude jedním ze dvou duelů, které házenkáři Třeboně v druhé části II. ligy odehrají doma. Sportovní halu totiž od dubna čeká rekonstrukce. | Foto: Stanislav Hladík

Hráči Jiskry se na pokračování II. ligy připravují od ledna. Trénují dvakrát týdně a absolvovali také dvě přípravná utkání s třeboňským dorostem a v rakouském Hornu. K pohybu v hráčském kádru nedošlo, po dlouhodobé pauze způsobené zraněním se však vrací Jakub Neužil.

„Výsledky těchto zápasů pro nás nejsou podstatné, důležité je, že někteří hráči udělali zase pokrok. Na druhou stranu víc jich ale stagnuje a účast na trénincích není taková, jakou bychom si představili,“ pronesl hrající kouč Třeboně David Čapek.

I proto před nadcházejícím střetnutím na palubovce dosud suverénního Nového Veselí, jež zatím neztratilo ani bod, nemá přehnané iluze. Byť na lídra umí, což dokázali v minulé sezoně, kdy s ním doma remizovali a na jeho půdě zvítězili.

„Přesto tam jedeme jako outsideři,“ tvrdí kouč s tím, že cílem týmu z lázeňského města je skončit do třetího místa, které mu aktuálně patří. „V této sezoně nemyslíme na postup, dáváme veliký prostor našim mladým hráčům, aby se zlepšovali a v příštím ročníku bychom se o něj chtěli pokusit. Přestože jsme v uplynulé sezoně v baráži proti rezervě pražské Dukly neuspěli, tak je nutno vidět, že Dukla s totožným kádrem, co hrála proti nám, aktuálně vede první ligu,“ připomněl.

Komplikací pro vyšší ambice může být i fakt, že od dubna až do konce tohoto roku bude probíhat rekonstrukce třeboňské sportovní haly a tým z lázeňského města doma absolvuje už jen dva duely, a to proti Pardubicím a na podzim odložené derby s budějovickou Lokomotivou. Zbytek jarní části i celý podzim nadcházející sezony Jiskra odehraje na hřištích soupeřů.

Utkání s pardubickými házenkáři bude mít navíc charitativní podtext a veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na Hospicovou péči sv. Kleofáše, která ve městě působí. Zápas se uskuteční v sobotu 2. března od 18.30 hodin.

„Po roce opět uděláme něco pro dobrou věc. Vloni jsme vybrali přes 43 tisíc korun, letos bychom to chtěli zopakovat. Finančně přispěje i celý náš tým,“ podotkl.

V třeboňském házenkářském klubu však rozhodně nezapomínají ani na mládež, která je prioritou. Daří se zvyšovat počty dětí v přípravce, Jiskra rozjela i pilotní projekt kroužku v Lišově, který v příští sezoně chce rozšířit na více měst. Starší žáci postoupili do celostátní žákovské ligy, už funguje spolupráce jihočeských klubů v dorosteneckých kategoriích.

„Mladší dorost hraje I. ligu a jeho cílem je udržet se v ní, starší o postup do nejvyšší soutěže bojuje. Nastupujeme s názvem Jihočeši a tato spolupráce by měla být prvním krokem k vybudování akademie. Je neskutečné, jak se ti hráči zlepšují, když trénují ti nejlepší z kraje dohromady pod vedením skvělých trenérů. S mládeží souvisí i to, že investujeme do vzdělání trenérů. V lednu získalo sedm našich členů trenérskou licenci a budeme je vzdělávat dal,“ zdůraznil David Čapek, který je zároveň i členem výkonného výboru Jiskry.