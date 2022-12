I po změně stran se hrálo podle třeboňských not a zhruba platilo, že na dvě trefy Jiskry hosté odpověděli jednou brankou. Šest minut před koncem favorit ještě čtyřmi zásahy v řadě své zasloužené vítězství zvýraznil. Šesti góly se blýskl kanonýr Jakub Neužil, zdatně mu sekundovali Bürger s Dobešem, kteří se oba trefili pětkrát.

Celek z lázeňského města se v tabulce drží na druhém místě za rezervou Nového Veselí a do konce podzimní části jej čekají ještě dva duely. Nejprve v neděli 4. prosince zavítá do Kutné Hory (17 hodin) a týden na to se představí na palubovce Havlíčkova Brodu (11. 12., 19 hodin).

Jiskra Třeboň – Lokomotiva Vršovice 33:18 (14:7)

Branky: J. Neužil 6, Bürger 5/1, Dobeš 5/1, Čapek 4, Podsclan 4, Brchaň 3, Kubík 3, Pitoňák 1, Sechovec 1, Vitha 1 – Sirotek 5, Zíka 3/1, Balcer 2, Hackl 2, Jakubů 2/2, Bartoš 1, Kovář 1, Tůma 1, Hanko 1. Sedmimetrové hody: 3/2:4/3. Vyloučení: 5:2. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kräuter, Ulrychová.

Další výsledky 10. kola

Strakonice B – Dolní Cerekev 42:34, České Budějovice – Kutná Hora 40:19, Úvaly – Nové Veselí B 26:37, Pardubice – Havlíčkův Brod 30:22.

II. liga mužů JVČ

1. Sokol Nové Veselí B 9 8 1 0 290:192 17

2. Jiskra Třeboň 8 6 2 0 230:182 14

3. Lokomotiva České Budějovice 9 6 2 1 245:200 14

4. ČZ HBC Strakonice 1921 B 9 6 0 3 290:259 12

5. Sokol Úvaly 9 5 0 4 269:250 10

6. Lokomotiva Vršovice 9 4 1 4 234:222 9

7. Jiskra Havlíčkův Brod 8 3 0 5 193:224 6

8. 1.HC Pardubice 10 3 0 7 247:292 6

9. SK Slavia Praha 9 2 1 6 225:250 5

10. Sparta Kutná Hora 9 1 1 7 210:288 3

11. TJ Dolní Cerekev 9 1 0 8 233:307 2