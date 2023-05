Třeboňští házenkáři v závěrečném kole II. ligy porazili kutnohorskou Spartu 26:19, v tabulce skupiny Jihovýchodní Čechy obsadili druhé místo a vzhledem k tomu, že vítězné béčko Nového Veselí nereflektovalo na účast v baráži o I. ligu, půjdou do ní Jihočeši, kteří se v ní střetnou s rezervou Dukly Praha.

Třeboňští házenkáři obsadili v druholigové skupině JVČ druhou příčku a zahrají ji baráž o účast v I. lize. | Foto: archiv klubu

Poslední tým tabulky II. ligy se u Světu držel jen deset minut (3:4), pak favorit předvedl pětibrankovou šňůru, kterou do přestávky ještě jednou zopakoval a vytvořil si rozhodující náskok – 14:7.

Jiskra nechala odpočívat největší opory a mladíci se i po změně stran snažili, aby se jim kutnohorský soupeř nepřiblížil, což se jim dařilo. K pohodové výhře střelecky nejvíce přispěli Posdclan, Pitoňák a Kortan, kteří se postarali o většinu gólů Jihočechů.

„Že zápas vyhrajeme, nám bylo jasné už dopředu. I proto jsme pokračovali v trendu dávat většinu hracího času příležitost klukům, co toho během sezony nahráli méně. Ti nejzkušenější odpočívali. Zdeněk Kubík doléčuje zranění, brankář Kuba Jareš působil pouze jako mentor na lavičce a Lukáš Baierling nebyl ani na střídačce. Je pak jasné, že kvalita hry je o něco nižší, ale potřebujeme tyto hráče mít na hřišti, aby mohli být přínosem do dalších sezon. Jsem rád, že jsem od pár jednotlivců konečně viděl opravdové nasazení. Soutěž jsme tedy zakončili na druhém místě, zaslouženě ji vyhrálo Nové Veselí, které předvádělo konstantní výkony. Jelikož poslední kolo hráli Novoveselští v Českých Budějovicích, cestou domů se za námi zastavili a společně jsme oslavili zlato a stříbro,“ konstatoval hrající kouč Třeboně David Čapek.

Na poslední chvíli do baráže

Vzhledem k tomu, že se rezerva extraligového Nového Veselí do baráže o účast v I. lize nepřihlásila, padla podle svazových regulí volba právě na Třeboň. Ta neměla příliš času na rozmyšlení, ale nakonec na nabídku kývla a svede souboj s béčkem pražské Dukly, které bez jediné ztráty vyhrálo druholigovou skupiny Severozápadní Čechy.

„My už jsme s tím nepočítali, tak jsme v rámci klubu ani s hráči neřešili, jestli bychom do I. ligy chtěli. Ale udělali jsme rychlou schůzi v šatně a řekli si, že do toho půjdeme. Rádi bychom tedy postoupili, ale respektujeme sílu Dukly, která do baráže může nasadit i hráče extraligového áčka. I když je to na poslední chvíli a většina z nás měla už jiný program, všichni si to nějak zařídí a měli bychom být v plné sestavě,“ prohlásil David Čapek, jenž je zároveň členem klubového vedení Jiskry.

Baráž se bude hrát pohárovým způsobem na dva zápasy a rozhodovat bude celkové skóre. První duel se uskuteční už v sobotu 13. května v třeboňské sportovní hale (18 hodin), odveta v Praze pak ve čtvrtek 18. května (19).

Jiskra Třeboň – Sparta Kutná Hora 26:19 (14:7)

Branky: Podsclan 8, Pitoňák 6, Kortan 5, Bürger 3, Holický 1, Sechovec 1, Vitha 1 – Hovorka 8/2, Kafka 3, Novák 3, Falge 2, Fišera 1, Polívka 1, Valeš 1. Sedmimetrové hody: Vyloučení: 1:1. Rozhodčí: Podzimek, Vlk. Diváci: 100.

Další výsledky 22. kola

Strakonice B – Vršovice 36:26, České Budějovice – Nové Veselí B 21:31, Úvaly – Havlíčkův Brod 29:22, Slavia Praha – Dolní Cerekev 35:30.

II. liga JVČ – konečná tabulka

1. Sokol Nové Veselí B 20 18 1 1 647:437 37

2. Jiskra Třeboň 20 15 3 2 576:471 33

3. ČZ HBC Strakonice 1921 B 20 15 1 4 676:581 31

4. Loko České Budějovice 20 12 2 6 525:496 26

5. Sokol Úvaly 20 11 0 9 585:549 22

6. Slavia Praha 20 8 1 11 545:566 17

7. Jiskra Havlíčkův Brod 20 8 0 12 515:563 16

8. Lokomotiva Vršovice 20 7 1 12 548:551 15

9. 1.HC Pardubice 20 4 0 16 508:631 8

10. TJ Dolní Cerekev 20 4 0 16 558:682 8

11. Sparta Kutná Hora 20 3 1 16 454:610 7