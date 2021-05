V předposledním pátém kole play out české části MOL ligy písecké házenkářky ve své hale zdolaly Zlín 26:24 a posunuly se před něj na první příčku skupiny o záchranu, v níž si zatím připsaly čtyři výhry a jednu remízu. Konečné páté místo mezi tuzemskou elitou budou hájit v sobotu na palubovce beznadějně posledního Hodonína.

Písecká křídelnice Jana Chlupová byla se šesti góly nejlepší střelkyní utkání, v němž její tým porazil Zlín 26:24. Foto: Jan Škrle | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Jihočešky sice se Zlínem jako první inkasovaly, ale to bylo také naposledy, co v zápase prohrávaly. Houževnatě hrající hostující tým se však dlouho držel na dostřel a Písek mu dokázal výrazněji odskočit až v závěrečné pětiminutovce první půle, kdy si vypracoval čtyřbrankový náskok. Ke své smůle však čtyři vteřiny před odchodem do šaten přišel o svou nejlepší střelkyni Pokornou, jež vyfasovala červenou kartu.