Celkově reprezentační akce juniorského výběru ČR trvala osm dní. Na krátkém soustředění se nejprve zaměřil na nácvik herních systémů v obraně i ofenzivě a zkoušel standardní situace. Poté se již vydal do Rostova na Donu, aby tam natrénované věci otestoval i v zápasech. Bohužel se zkomplikovala cesta tím, že v Moskvě uletělo letadlo, takže tým musel přečkat noc na letišti a čekat na další spoj.

Na turnaj „Agrocom Handball Youth Cup 2019“ tak družstvo cestovalo dvaatřicet hodin. Unavené hráčky přesto hned zvládly zápas proti až o čtyři roky starším Belgičankám. Teprve poté mohly konečně jít spát. To jim pomohlo, neboť následující den předvedly excelentní výkon proti ženskému výběru Adygejska, což byl víceméně HC ASU – Adyif Majkop, desátý celek ruské superligy.

V závěrečném utkání se ČR střetla o prvenství s Ruskami, úřadujícími juniorskými mistryněmi světa. I v tomto zápase se výběr kouče Petera Sabadky překonával, byl jasným favoritkám důstojným protivníkem. Ve všech třech utkáních na turnaji nastoupily i Kristýna Plucarová a Aneta Rytířová, hráčky jindřichohradecké Házené.

„Je to pro nás obrovská zkušenost, hra byla nejméně o třídu výše, než jsme zvyklé z české ligy. Vše bylo rychlejší, tvrdší. Náš kolektiv táhl za jeden provaz, dařilo se nám plnit trenérovy pokyny. Díky tomu se podařilo vyhrát dva zápasy a celý poločas držet krok také s Ruskem. To nám uteklo do většího odstupu až ve druhé půli. Myslím, že naše vystoupení na turnaji bylo vydařené,“ zhodnotila výkony stříbrného družstva pivotmanka Aneta Rytířová.

Výsledky: Adygejsko – Rusko 23:31, ČR – Belgie 29:24 (18:12), Plucarová 1. Rusko – Belgie 35:17, Adygejsko – ČR 26:35 (16:19), Belgie – Adygejsko 29:30, ČR – Rusko 24:29 (14:16), Plucarová 1.

Agrocom Handball Youth Cup 2019 – konečná tabulka

1. Rusko - juniorky 3 0 0 95:64 6

2. Česko - juniorky 2 0 1 88:79 4

3. Adygejská republika - ženy 1 0 2 79:95 2

4. Belgie - W23 0 0 3 70:94 0