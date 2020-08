Na jihu Čech se představí kromě domácích hráček i další prvoligové týmy Jiskra Havlíčkův Brod, Sokol Vršovice, Sokol Kobylisy, nováček této soutěže Lions Hostivice-Břve a druholigová českobudějovická Lokomotiva.

Svěřenkyně trenérky Ivy Jonové berou turnaj jako přípravu na mistrovské boje, které v novém ročníku začínají o něco dříve, než bylo zvykem.

„Pro nás půjde o vhodnou příležitost sehrát se a vyzkoušet si proti kvalitním protivníkům nové i stávající herní varianty, a to jak v obraně, tak v útoku. A také můžeme ještě pracovat na tom, abychom více zabudovali do našich herních systémů nové hráčky, které už napevno přešly z dorostu,“ podotkla Iva Jonová.

Ta by měla mít pro turnaj k dispozici kompletní kádr čítající momentálně 17 hráček. V něm zatím budou pouze dvě hráčky na hostování, shodou okolností brankářky. Jedná se budějovickou Hanu Formánkovou a Lucii Průchovou z Vršovic.

„V září půjde na operaci brankářka Petra Dušková, tak jsme na to museli reagovat. Jinak v nové sezoně už u nás nebude hostovat Anna Dolejšová z budějovické Lokomotivy, která posílí interligový Písek. Je to samozřejmě oslabení, ale musíme to brát jako fakt, protože to není naše kmenová hráčka,“ informovala trenérka.

Hned po domácím přípravném turnaji čeká jindřichohradecké házenkářky ve středu 2. září úvodní kolo Českého poháru, v němž zajíždí k jihočeskému derby právě na palubovku Lokomotivy (18 hodin).

Do I. ligy družstvo od Vajgaru vstoupí v neděli 6. září v Otrokovicích (14).

Novadomus Cup 2020

Sobota (29. září): 9.00 Havlíčkův Brod – Jindřichův Hradec, 10.05 Hostivice-Břve – České Budějovice, 11.10 Kobylisy – Vršovice, 12.15 Jindřichův Hradec – Hostivice-Břve, 13.20 Havlíčkův Brod – České Budějovice, 14.25 Vršovice – Jindřichův Hradec, 15.30 České Budějovice – Kobylisy, 16.35 Vršovice – Havlíčkův Brod, 17.35 Kobyliy – Hostivice-Břve.

Neděle (30. září): 9.00 České Budějovice – Vršovice, 10.05 Jindřichův Hradec – Kobylisy, 11.10 Hostivice-Břve – Havlíčkův Brod, 12.15 Č. Budějovice – Jïndřichův Hradec, 13.20 Havlíčkův Brod – Kobylisy, 14.25 Vršovice – Hostivice-Břve, 15.30 vyhlášení výsledků.