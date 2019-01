Jindřichův Hradec - Jindřichohradecký celek podlehl Olomouci 23:26. V sobotu jej čeká derby na palubovce Písku.

Také ve čtvrtém kole nadstavbové části nejvyšší soutěže o 5. až 8. místo mohly jindřichohradecké házenkářky litovat skutečnosti, že se nevyvarovaly své obvyklé chvilkové nekoncentrovanosti ve hře. Tentokrát vypadly z role v průběhu první půle, kdy si doma s Olomoucí nechaly soupeře utéct ve skóre tak, že už ztrátu nedokázaly dohonit. Po porážce 23:26 jsou i nadále v tabulce poslední.

Začátek zápasu byl z obou stran dost nervózní, což při postavení Olomouce v tabulce docela překvapilo. Hanačky měly nejspíš ještě v hlavách myšlenky na porážku, které se dočkaly v předchozím kole v Písku (26:28) a nechtěly na jihu Čech v krátkém sledu po sobě vyhořet znovu.



Na první gól se čekalo až do 5. minuty, kdy Hradec dostala do vedení nejlepší střelkyně zápasu Barbora Eliášová. Poté jakoby se otevřela gólová stavidla a během dalších pěti minut padlo 9 branek. V jedenácté minutě byl stav nerozhodný 5:5.



V těch chvílích ovšem přišel zlom, který rozhodl o osudu celého utkání. Domácí hráčky během necelých dvou minut vyrobily tři technické chyby, vzápětí Lucie Zbožínková trefila jen tyčku olomoucké klece a Jihočešky rázem prohrávaly 5:8. Jindřichohradecký trenér Karel Petržala si vzal oddechový čas, v brance Věru Zimovou vystřídala Jana Lavická, ale rady ani výměna nebyly nic platné.



Domácí tým nadále pokračoval ve zbrklostech, nervozitě, nesoustředěnosti. Za dvacet minut dal pouhé tři góly, ovšem deset jich inkasoval. Po první půli s favoritem prohrával vysokým rozdílem.



Do druhého poločasu vstoupila Olomouc naprosto suverénně, její hráčky hrály tak apaticky, jako by se jich už zápas ani netýkal, takže se z naprosto jasného zápasu téměř stalo drama. Podceněný domácí tým ucítil svoji šanci, přidali se i diváci a od 37. minuty (9:18) začal náskok Hanaček ubývat.



Zlepšila se domácí obrana, za ní se do pohody dostala gólmanka Lavická, střelbu obstarávaly nadále Zbožínková s Eliášovou. V 50. minutě se Andrea Jonová krásně trefila z křídla již na 19:22 a kouč hostí Jan Bělka sáhl po time-outu a svým svěřenkyním vyčinil až běda. Tak důrazným způsobem jim vštěpoval taktiku pro další minuty, že přehlušil i kotel domácích fandů. Olomouckým házenkářkám tvrdá slova pomohla, protože v závěrečné desetiminutovce už udělaly pouze jedinou technickou chybu. Náskok tří branek si už pohlídaly.



Nyní je před hradeckým družstvem derby v Písku, kde bude hrát už v sobotu od 15 hodin.

J. HRADEC – OLOMOUC 23:26 (8:16)

Branky: Eliášová 7, Zbožínková 5, Krupicová 4/3, Kohoutová 3, Maryšková 1, Matoušková 1, Jonová 1, Horečková 1 – Růžičková 6/1, Huráňová 5/3, Fabíková 4, Šteffanová 3, Kubáčková 3, Remešová 2, Mikolajková 1, Gebreselassie 1, Pašková 1.

Sedmičky: 3/3:6/4. Vyloučení: 3:3. Žluté karty: 2:2. Rozhodčí: Brůna – Vostatek. Diváci: 155.

TJ Házená: Zimová, Lavická – Horečková, Kohoutová, Matoušková, Eliášová, Zbožínková, Markesová, Desjardins, Krupicová, Maryšková, Zahradníková, Jonová.

Další výsledek 4. kola: Písek – Zlín 30:26 (18:11).

Roman Pišný