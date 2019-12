V letošním posledním ligovém utkání hostily házenkářky Písku na domácí palubovce pražskou Slavii.

BITVA. Eva Svobodová a Kristýna Kubišová (vpravo) tvrdě brání hostující Veroniku Galuškovou (uprostřed). | Foto: Jan Škrle

V přímém souboji o poslední postupovou příčku do play off Jihočešky na Pražanky nestačily a prohrály 24:33. „Nyní jsme prohrály, ale základní část je ještě dlouhá. Máme před sebou třináct zápasů, takže se na dálku se o místo v play off budeme přetlačovat se Slavií dál. Střed tabulky je ale tak vyrovnaný, že situace se může za tu dobu vyvinout jakkoliv,“ říká trenérka píseckých házenkářek Kateřina Keclíková.