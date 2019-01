Písek – Písecké házenkářky neuspěly v rozhodujícím utkání o záchranu na půdě Veselí nad Moravou (32:21) a podle pravidel mají sestoupit do první ligy. To sice není zatím vůbec jisté, trenér Jan Slavík však vyvodil z neúspěchu důsledky a po čtyřech sezonách u Otavy končí coby trenér interligového družstva.

Duel ve Veselí jste nezvládli a jako poslední tým byste měli interligu opustit. Skutečně se tak stane?

Ještě to není jasné. Ve hře je několik variant, jak bude interliga v příští sezoně vypadat. My nyní čekáme na rozhodnutí svazu. Od vedení našeho klubu mám informace, že Písek má zájem hrát interligu dál. Záleží ale na rozhodnutí házenkářského svazu.

Vraťme se k rozhodujícímu zápasu ve Veselí. Prohráli jste o jedenáct bodů. Byl výkon obou týmů opravdu tak rozdílný?

Rozdíl na hřišti nebyl tak markantní, jak napovídá skóre. V poločase jsme prohrávali jen o dva góly. Nám ale nevyšel vstup do druhého poločasu, kdy jsme neproměnili několik šancí a dělali technické chyby. Veselí to potrestalo a nám pak nezbylo, než hrát vabank, protože jsme potřebovali vyhrát. Hráli jsme na riziko a nevyšlo to.

Co nakonec rozhodlo o výsledku zápasu?

Rozhodlo neproměňování šancí. Kromě toho podala vynikající výkon domácí brankářka Stojarová, která nás vychytala.

Výrazněji se nedokázala prosadit ani Veronika Malá?

Dala jen dva góly. Soupeřky věděly, že je to nejnebezpečnější hráčka a výborně se na ni připravily. Měla několik světlých okamžiků při odebrání míče soupeři, vázala na sebe protihráčky, bohužel však i ona nedala několik dobrých šancí. Jinak ale odváděla po celou sezonu výborné výkony a ani tentokrát jí nemám co vytknout.

Porážka znamená váš konec u ženského týmu?

Končím a uvidíme, co bude dál. Od příští sezony přecházím k mládeži.

Z neúspěchu jste rozladěný?

Nesplnili jsme cíl, jímž byla záchrana a myslím, že trenér by z toho měl vyvodit důsledky. Proto je na čase skončit.

Jste přesvědčen, že změna na trenérském postu družstvu prospěje?

Změna je potřebná. Tým jsem vedl čtyři roky a mužstvo potřebuje dostat nový impuls.

Je možné, že se ještě někdy jako trenér do interligy vrátíte?

Záleží to na nabídce. Já ale normálně pracuji a házenou mám jen jako koníčka. Je to hodně časově náročné, protože člověk stráví spoustu času sledováním videa, rozborem zápasů a přípravou na samotný trénink.

Co vás za ty čtyři roky práce u prvního družstva potěšilo?

Zažil jsem před čtyřmi lety historický úspěch, když jsme získali interligový bronz. V podmínkách, ve kterých v Písku pracujeme, to bylo něco výjimečného. Škoda, že se to nepodařilo využít k vybudování lepšího zázemí. Takový úspěch už se nemusí podařit zopakovat, nebo to může trvat spoustu let.

Co ještě vám udělalo radost?

Také mám radost, že většina píseckých hráček, které odešly za lepšími podmínkami, se v nových klubech chytla a některé se dostaly i do reprezentace. Svědčí to o dobré práci s mládeží v Písku.

Na mysli máte hráčky jako Kateřinu Keclíkovou nebo Alenu Stellnerovou?

Například. Nebo Luzumovou, která hraje v Německu. Můžeme jmenovat i Borovskou. To jsou hráčky, které vyrostly v Písku. Ze současných hráček je to Veronika Malá. Perspektivu mají i Svobodová, Preslová či Kovářová. O tyto hráčky se zajímají trenéři mládežnických reprezentačních výběrů. Myslím, že práce je za námi vidět.

Pokud by Písek přece jenom sestoupil, byl by návrat mezi elitu v dohledné době reálný?

Záleželo by na vedení klubu, jestli by se mu podařilo udržet hráčky. Většině týmů, které v interlize skončily, se však dospělá složka prakticky rozpadla. Můžeme vzpomenout třeba Bohunice, Kunovice nebo Cheb. Tyto kluby se po pádu z interligy dostaly do obrovských problémů a skončily na spodku první ligy nebo dokonce i ve druhé lize. Můžeme to vidět i na příkladu Jindřichova Hradce. Ten skončil v první lize desátý. Žádný interligový klub nemůže hrát takovou soutěž jen s vlastními odchovankyněmi. A cizí hráčky většinou odejdou jinam. Návrat by tedy byl hodně složitý.