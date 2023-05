V závěrečném 22. kole I. ligy jindřichohradecké házenkářky zvítězily na palubovce pražských Vršovic 32:26 a povedenou sezony zakončily na čtvrtém místě, čímž zopakovaly umístění z loňského roku. Úspěch je o to cennější, že v kádru trenérky Ivy Jonové působí pouze odchovankyně klubu.

Jindřichohradecké házenkářky zakončily úspěšnou sezonu v I. lize výhrou ve Vršovicích 32:26. | Foto: archiv klubu

Jihočešky výborně začaly a v 6. minutě vedly 5:1 především zásluhou Elišky Kovářové, který se prosadila hned čtyřikrát. Za pár minut hostující tým předvedl další šňůru a ve 14. minutě vzrostl náskok už 11:3. Až pak se vršovické házenkářky trochu vzpamatovaly a do přestávky stáhly manko na rozdíl čtyř zásahů – 12:16.

Po obrátce však Hradečanky přeřadily na vyšší rychlostní stupeň a náskok v jejich prospěch opět utěšeně narůstal. Nejvyšší rozdílem vedly po padesáti minutách 30:19 a až v závěru dovolily soupeřkám skóre zkorigovat.

„Poslední zápas už nemohl nic na našem postavení v tabulce změnit, ale přesto jsme chtěli nad Vršovicemi vyhrát. Nejen, abychom jim vrátili trochu nešťastnou prohru z podzimu na domácí palubovce, ale hlavně, že jsme si nechtěli pokazit úspěšnou jarní bilanci. Měli jsme vynikající nástup, dobře jsme bránili a stříleli góly především z rychlých útoků. Domácí hráčky se však postupně rozehrály a do přestávky manko stáhly. Začátek druhé půle byl z naší strany stejně povedený, hrálo se stále hodně rychle, místy to byl jeden rychlý přechod do útoku za druhým. Tempo zápasu nepolevilo celý druhý poločas a oba týmy hrály doslova s vypětím všech sil. Nadřely se nejen hráčky, ale i brankářky. Všechny předvedly několik krásných zákroků a vynikajícími výkony zlikvidovaly spoustu jasných šancí, kterých v tomto rychlém utkání bylo opravdu hodně. Zejména v závěru zápasu se nám vymstila zbytečná vyloučení, neboť při dvojnásobném oslabení Vršovice vstřelily několik branek a zmírnily tím porážku. Přesto jsme byli po zápase velmi spokojeni a holky si rozhodně zaslouží velkou gratulaci a poděkování za celou sezonu,“ konstatovala trenérka Iva Jonová.

Sokol Vršovice – Házená Jindřichův Hradec 26:32 (12:16)

Branky: Švůgrová 6/3, Suchomelová 5, Jelínková 3, Jarošová 3, Pánková 3, Kaiserová 2, Zemanová 2, Tománková 1, Rezlerová 1 – E. Kovářová 8/3, Coufalová 7, Hauserová 5, Frühafová 3, Vlková 3, Březinová 2, Rytířová 2, T. Kovářová 1, A. Jonová 1. Sedmimetrové hody: 5/3:5/3. Vyloučení: 5:5. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Moravec, Tůma.

Další výsledky 26. kola

Havlíčkův Brod – Kobylisy 30:19, Hodonín – Bohunice 37:20, Olomouc – Kynžvart B 27:23, Otrokovice – Velké Meziříčí 34:23, Hostivice – Kunovice 26:26.

I. liga ženy - konečné pořadí

1. HK Hodonín 22 22 0 0 778:497 44

2. Házená Kynžvart B 22 17 1 4 688:554 35

3. SHK Kunovice 22 16 1 5 634:489 33

4. Házená Jindřichův Hradec 22 15 1 6 689:597 31

5. Lions Hostivice 22 12 1 9 590:566 25

6. Sokol Vršovice 22 10 2 10 576:545 22

7. Jiskra Otrokovice 22 8 1 13 572:627 17

8. SKUP Olomouc 22 8 0 14 538:667 16

9. Tatran Bohunice 22 6 2 14 456:540 14

10. Sokol Velké Meziříčí 22 5 2 15 482:604 12

11. Havlíčkův Brod 22 4 1 17 526:650 9

12. Sokol Kobylisy II. 22 3 0 19 458:651 6