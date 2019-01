Jindřichův Hradec - Házenkářky Jindřichova Hradce v rozhodujícím utkání play out porazily Zlín 28:25 a zajistily si interligovou příslušnost i pro příští sezonu.

Hradecké házenkářky si udržely interligovou příslušnost. | Foto: Alex Wipf

Jindřichohradecký sportovní fanoušek je patriot, opět nezklamal. Nenechal na pospas své interligové házenkářky, přišel do hlediště pomoci se záchranou v nejvyšší soutěži, vytvořil takovou atmosféru, ve které snad ani domácí celek nemohl neuspět. V rozhodujícím utkání o přímé udržení v interlize musely hradecké házenkářky doma zvítězit nad Zlínem, což v neuvěřitelně dramatickém duely dokázaly. Skončily na celkovém sedmém místě v české části a už se mohou začít připravovat na příští sezonu.

Kdo nepřišel, zaváhal. Neviděl odhodlání, nadšení, bojovnost, radost, zklamání, smutek, euforii, emoce. To vše duel posledního kola play-out nabídl. Úvod zápasu ovšem vůbec nevypadal, že půjde o boj až do poslední vteřiny, jelikož vpád do utkání domácím házenkářkám vyšel parádně. Herně byly Hradečanky o třídu lepší, bohužel se ovšem potkaly se střeleckou smůlou. V obraně domácí tým pracoval bezchybně, za prvních deset minut povolil Zlínu pouhé tři střely, které prošly k brankářce Věře Zimové! Naopak na druhé straně Jihočešky pálily z každé útočné akce. Nebylo divu, že v 11. minutě vedly 6:2. Zároveň měly ovšem na kontě už pět nastřelených tyčí! Pokud by domácí tým ve chvíli, kdy si trenér Zlína Jan Salač vyžádal oddechový čas, vedl dvojciferně, nikdo by se nemohl divit.



Po time-outu se obrázek hry změnil v tom, že hostující družstvo přidalo na razanci. Hodně přitvrdilo, na hřišti to náhle vypadalo jako v gladiátorské aréně. Rozhodcovské duo tento oboustranný trend připustilo, zatím pouze rozdávalo žluté karty. Tvrdost však jihočeským házenkářkám nesvědčila a jejich náskok se pomalu začal tenčit. Navíc si opětovně neodpustily svůj tradiční střelecký výpadek, kdy za deset minut daly jediný gól.



Ve 25. minutě byl stav srovnaný 11:11, takže přišel čas na poradu, jenž si vybral kouč Hradce Karel Petržala. Pokyny byly jasné, a sice hlídat osobně kanonýrky Šárku Maršíkovou a Helenu Brandovou a hlavně hrát trpělivě. Nic z toho nevyšlo, za šest minut domácí tým vstřelil jediný gól. Naštěstí se v brance chytila Jana Lavická, jež na přibližně 12 minut vyměnila Zimovou. Několika výtečnými zákroky se významně zapsala do historie zápasu. Její zásluhou Zlín v půli vedl pouze o jediný gól.



Po obrátce se obrázek hry změnil v tom, že mladý celek z Valašska ještě přitvrdil. Některé fauly volaly po kriminálním vyšetřování, likvidační zákroky na Lucii Zbožínkovou, Jitku Matouškovou či Elišku Horečkovou po změně stran již sudí trestali vyloučeními, ale zastrašené domácí hráčky se v přesilovkách neprosazovaly. Ve 42. minutě přišel další oddechový čas Jihočešek, které v té chvíli prohrávaly již 18:22.



S domácím souborem to v té chvíli vypadalo bledě, ale ve 44. minutě nastal zlom. Postaralo se o něj paradoxně zranění křídelnice Barbory Eliášové, kterou brutálně napadla zlínská spojka Denisa Kamenářová. Fanoušci po faulu na svého miláčka rozčílením málem zbořili halu a doslova donutili hráčky, aby se semkly k heroickému výkonu. Malá jindřichohradecká družina, jež se musela obejít bez zraněných spojek Zuzany Kohoutové a Stephanie Desjardins, se zmenšila ještě o Eliášovou.



Tu však náramným způsobem nahradila Andrea Jonová. Pomohla k obratu, v nějž už asi málokdo věřil. V 51. minutě Hradec vyrovnal na 23:23. Obrana domácích v sobě našla síly k tomu, aby nejenže eliminovala duo hlavních ostřelovaček, nýbrž také Darinu Nudniovou. Dvaadvacetiletá levá spojka totiž byla hlavním nebezpečím, sehrála své nejlepší utkání. Do branky jí padlo, co na ni vyslala. Trefila se sedmkrát, přitom její střelecký průměr je za čtyři sezony 1,42 gólu na zápas.



Její ubránění znamenalo rozhodující prvek v cestě za vytouženým vítězstvím, protože Zlín byl v závěru zcela bezradný. Za posledních 16 minut dal pouhé tři góly! Hostující celek nedokázal překonat skvělou domácí obranu. A co prošlo, likvidovala s bravurou gólmanka Zimová.



V bouřlivé atmosféře Zlín propadl a hostujícím házenkářkám zbyly jen oči pro pláč. Zachráněný jihočeský celek naopak slavil. Skvělí fandové vestoje aplaudovali a na palubovce stříkalo a teklo šampaňské…

Hlasy vítězek

Kateřina Maryšková, spojka: „Moc, moc, moc děkujeme fanouškům, jsou skvělí."

Jana Markesová, pivotka: „Opravdu hrozně moc nám diváci pomohli. Díky!"

Jitka Matoušková, spojka, kapitánka: „Všechno se nám sešlo v pravý čas. Věřily jsme si, že zápas zvládneme. Už se těšíme na příští sezonu, určitě budeme hrát interligu, která se rozšiřuje na Ukrajinu."

J. HRADEC – ZLÍN 28:25 (12:13)

Branky: Krupicová 7/4, Markesová 5, Eliášová 5, Zbožínková 5/1, Horečková 3, Matoušková 2, Jonová 1 – Nudniová 7, Salčáková 5, Kamenářová 4, Š. Marčíková 3, Brandová 2, Brzósková 1, Talašová 1, Z. Maršíková 1, Pospíšilová 1. Sedmičky: 6/5:0/0. Vyloučení: 3:6. Žluté karty: 3:3. Červená karta: 0:1 (48. Pospíšilová). Rozhodčí: Vaník – Kozler. Diváci: 450.

TJ Házená: Zimová, Lavická – Horečková, Matoušková, Eliášová, Zbožínková, Markesová, Jonová, Krupicová, Maryšková, Zahradníková.

Další výsledek 6. kola: Olomouc – Písek 30:20.

Play out – konečná tabulka

1. Olomouc 6 5 0 1 173:132 (4) 14

2. Písek 6 5 0 1 175:164 (1) 11

3. J.Hradec 6 1 1 4 142:175 (0) 3

4. Zlín 6 0 1 5 153:172 (2) 3

Pozn.: V závorce jsou bonifikační body, které týmy obdržely za umístění v interlize.

Roman Pišný