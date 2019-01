Jindřichův Hradec – Nepříjemnou porážku s Mostem (21:24) si o víkendu na domácí palubovce připsaly v 6. kole interligy jindřichohradecké házenkářky, které tím zároveň umožnily svým soupeřkám získat premiérové body v nováčkovské sezoně.

SPOJKA. Lucie Zbožínková se do sítě Mostu trefila třikrát, ale její výkon limitovalo ne zcela doléčené zranění kotníku. | Foto: Zdeněk Píša

Jindřichohradecký celek prohrál v interlize na domácí palubovce s Mostem 21:24

Začátek Jihočeškám utekl, ale tříbrankové manko se jim povedlo postupně smazat a do šatny tak odcházel hostující tým pouze s jednogólovým vedením.

Domácí házenkářky po přestávce sice vyrovnaly, následná série technických chyb a chatrná koncovka však vedly k tomu, že si soupeřky vytvořily potřebný náskok, který si dokázaly pohlídat až do konce.

„O naší porážce rozhodla řada technických chyb, nevyrovnanost výkonů našich brankářek a avizované střely, které trefovaly hostující gólmanku Kantůrkovou, čímž jsme z ní sami udělali hvězdu zápasu. Uhlídali jsme sice naše bývalé hráčky Martinkovou s Vysloužilovou, ale co je to platné, když nám Schererová s Crhovou daly dohromady třináct gólů. Most nehrál nic světoborného, o to víc zbytečná porážka mrzí. Zaznamenali jsme minimálně o deset střel víc než soupeř, ale s koncovkou jsme na štíru a hráčky mají neustále problémy s koncentrací,“ shrnul příčiny neúspěchu jindřichohradecký trenér René Kumpán.

Jeho družstvo odehraje další zápas v sobotu na palubovce ve Veselí nad Moravou, kterému v interlize patří aktuálně pátá příčka.

J. HRADEC – MOST 21:24 (11:12)

Sedmičky: 7/6:2/0. Vyloučení: 4:5.

TJ Házená: Bezpalcová, Břížďalová, Michalová – Horečková, Kohoutová 1, Hroníčková, Eliášová 3, Zbožínková 3, Matoušková 2, Pilařová 7/4, Bubeníková 2, Krupicová 3/2, Jonová.