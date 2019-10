„S Hodonínem máme zkušenosti z minulé sezony, kdy hrál stejně jako my první ligu, takže jsme věděli, nebo spíše tušili, co můžeme od soupeřek očekávat,“ podotkla jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Vstup do zápasu se Jihočeškám povedl na výbornou a dostaly se do vedení 2:0. „To bylo pro psychiku hráček hodně důležité. Spadla z nás obava ze soupeře a hráli jsme uvolněněji. Bez větších problémů se nám dařilo s Hodonínem držet krok. Soupeřky sice otočily skóre ve svůj prospěch, ale nenechali jsme si je moc utéct. Dokonce jsme ještě dvakrát vyrovnali a šli do vedení,“ zmínila. Hradec naposledy vedl 7:6, poté však převzal taktovku favorit.

Domácímu týmu hlavně v první půli vycházely nacvičené kombinace a několik gólů zaznamenal i po nečekaných střelách zdálky.

„Snažili jsme se dodržet taktiku, na které jsme se domluvili, což přineslo patřičný efekt. První poločas nakonec sice skončil rozdílem pěti branek ve prospěch soupeřek, ale náš výkon vůbec nebyl špatný,“ glosovala Iva Jonová úvodní dějství.

Její svěřenkyně vstoupily dobře i do druhé půle, ale postupně začaly kupit zbytečné technické chyby, ztráty balonů a zaznamenaly i řadu neproměněných šancí.

„Hodonín to okamžitě trestal rychlým útokem. Skóre začalo narůstat ve prospěch hostujících hráček, což se na nás projevilo přibývající nervozitou, z níž pak pramenily další chyby,“ uvedla koučka.

Účastník nejvyšší soutěže si tak postupně vybudoval desetibrankový náskok, který v závěru ještě zvýšil.

Házená Jindřichův Hradec – HK Hodonín 24:38 (14:19)

Branky: Jasanská 6/2, E. Kovářová 4, Vlková 4, Tržilová 4, Reisnerová 2, Březinová 2, T. Dolejšová 1, Jírová 1 – Cholevová 10, Kalinová 9/2, Poláchová 6, Vavroušková 5, D. Tomašechová 3, N. Tomašechová 2, Shemetava 2, Gärtnerová 1. Sedmičky: 2:2. Vyloučení: 0:4. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Rutta, Větrovský. Diváci: 100.