Jindřichohradecké házenkářky mají za sebou úvodní soutěžní utkání nové sezony. V 1. kole Českého poháru uspěly na palubovce druholigových Českých Budějovic v poměru 25:22, ale v jihočeském derby to neměly vůbec snadné. Už v neděli 6. září je pak čeká prvoligová premiéra v hale Otrokovic (14 hodin).

Ilustrační snímek. | Foto: Stanislav Hladík

Družstvo od Vajgaru cestovalo k pohárovému klání do jihočeské metropole a jeho trenérka Iva Jonová se netajila obavami. „Čekala jsem, jak se k zápasu postaví. S Lokomotivou nás pojí velmi přátelské vztahy, řada děvčat spolu kamarádí, a to bývá většinou důvod k tomu, že hráčky nejdou do soubojů naplno. Před duelem jsme o tom mluvili a připravovali se na to, ale moje tušení se naplnilo,“ podotkla Iva Jonová.