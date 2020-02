Jihočeškám v souboji s Vršovicemi vůbec nevyšel začátek, prohrávaly 1:5 a dokonce 2:8. „Obrana nefungovala, byla pomalá a nedůrazná, navíc jsme v útoku po fatálních chybách ztratili několik balonů, což soupeř trestal. Vypadalo to dost špatně,“ podotkla jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Na nepříznivý vývoj domácí lavička reagovala změnou obranného systému, navíc se brankářce Petře Duškové povedlo několik výborných zákroků. Hradečanky se vzchopily, vyrovnaly hru, v 21. minutě i skóre (11:11) a do kabin o přestávce dokonce odcházely s jednobrankovým náskokem – 14:13.

V úvodu druhého dějství se vršovické házenkářky ještě jednou dostaly do vedení (16:17), ale bylo to naposledy, neboť poté přišel nejpovedenější úsek domácího týmu, v němž nastřílel osm gólů, zatímco Pražanky jen dva – 24:19. Náskok už si bez potíží pohlídal až do konce a připsal si první jarní body.

„Ve druhé části jsme zkraje trochu zaváhali, ale pak jsme se dostali do tempa a začali soupeřky přehrávat. Posledních deset minut už bylo v klidu. Kromě úvodu zápasu pracovala dobře obrana a výborně zachytila Petra Dušková,“ zmínila Iva Jonová.

V tabulce Hradec zůstal na osmé příčce a v neděli 1. března jej čeká náročný souboj v hale vedoucí Plzně (16 hodin), která si ve 14. kole připsala první porážku v sezoně, když padla v Ivančicích 23:29. V úvodním vzájemném duelu však Jihočešky dokázaly favorita obrat o bod, když s ním doma remizovaly 27:27.

Házená Jindřichův Hradec – Sokol Vršovice 28:23 (14:13)

Branky: A. Dolejšová 7/3, Zahradníková 4/2, A. Jonová 3, Plucarová 3, T. Dolejšová 3, Vlková 2, Tržilová 2, Jasanská 2, E. Kovářová 1, Jírová 1/1 – Vondrášková 6/1, Kadeřábková 4, Rezlerová 4, Vyčítalová 3, Motejlová 2/1, Švůgrová 2/2, Suchomelová 1, Novotná 1.

Sedmičky: 6:4. Vyloučení: 4:4. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Veselý, Zelenka. Diváci: 95.

1. DHC Plzeň 12 10 1 1 341:269 21

2. Ivančice 13 8 2 3 363:332 18

3. Havlíčkův Brod 13 8 1 4 358:308 17

4. Lázně Kynžvart 13 6 2 5 307:302 14

5. UP Olomouc 12 7 0 5 316:322 14

6. Kunovice 13 5 2 6 397:384 12

7. Sokol Vršovice A 13 5 2 6 317:333 12

8. J. Hradec 13 5 1 7 342:362 11

9. Kobylisy 12 4 0 8 282:307 8

10. Bohunice 13 3 1 9 292:343 7

11. Otrokovice 13 2 2 9 316:369 6