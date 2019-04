Začátek ještě pozdějšímu dramatu nenasvědčoval a Jihočešky v 5. minutě vedly 4:1. Jenže pak se soupeřky vzpamatovaly, převzaly iniciativu a v 13. minutě otočily skóre ve svůj prospěch – 9:10.

I v dalším průběhu měly navrch Kunovice, jejichž tvrdá hra domácím házenkářkám nesvědčila. Navíc se jim nedařilo v obraně a tým tentokrát příliš nepodržely ani brankářky. Dá se říci, že jednobrankové manko po první půli bylo pro Hradec ještě milosrdné – 17:18.

Ani po změně stran to zpočátku nevypadlo na zvrat, ale Jihočešky přece jen zabraly, hru zrychlily, přitvrdily v obraně a po šestibrankové šňůře vedly v 57. minutě 33:29. V závěru však udělaly zbytečné chyby a navíc neproměnily tři jasné šance, čehož Kunovice využily a srovnaly na 33:33.

V dramatické poslední minutě si hostující tým vzal time-out a hned po něm neproměnil svou šanci. Domácí hráčky naopak svůj útok zásluhou Terezy Dolejšové zužitkovaly a dostaly se do vedení 34:33, a to už uhájily, neboť poslední akci Kunovic zmařila technická chyba.

Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „Od Kunovic jsme očekávali tvrdou hru a navíc mají výborné střelkyně Grabcovou se Sedlákovou. Snažili jsme na to připravit, ale moc se nám to nedařilo. Chybovali jsme v obraně, nebránili důsledně a v útoku se trápili. Kunovické hráčky bránily tvrdě, na brankoviště nás pustily jen zřídka a z dálky jsme stříleli hodně sporadicky. Navíc mi ve hře chyběla chuť, neměli jsme to správné nasazení. Ve druhé půli jsme se zlepšili, tři minuty před koncem jsme vedli o čtyři góly a vypadalo to, že duel v poklidu dohrajeme. Bohužel, nestalo se tak a bylo z toho pořádné drama. Body však nakonec zůstaly doma a já hráčkám za vůli, kterou prokázaly, děkuji.“

Jihočešky po těsném vítězství zůstávají v tabulce I. ligy na sedmé příčce a v dalším kole je v neděli 5. května čeká těžký souboj na půdě druhých Kobylis (15 hodin).

Házená J. Hradec – SHK Kunovice 34:33 (17:18)

Branky: A. Dolejšová 10/4, Březinová 5, Plucarová 5, T. Dolejšová 4, Zahradníková 3/1, Tržilová 2, A. Hauserová 2, Jasanská 2, E. Kovářová 1 – Sedláková 10, Grabcová 8, Fiurášková 5, Slováková 5, Vačechová 3, Balážová 2.

Sedmimetrové hody: 5:0. Vyloučení: 4:3. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Rutta, Větrovský. Diváci: 183.