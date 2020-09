Na Vysočině se hrál rychlý a tvrdý duel. Hradečanky od začátku těsně vedly a jejich soupeřkám se povedlo srovnat krok až v závěru úvodního dějství. Hostující družstvo dobře vstoupilo i do druhého poločasu a ve 42. minutě svítilo na ukazateli skóre 17:20. Pak však následovala desetiminutovka, kdy nedokázalo skórovat a domácí házenkářky pětibrankovou šňůrou otočily skóre ve svůj prospěch (22:20). A přestože Jihočešky bojovaly až do konce, Havlíčkův Brod si už zbytek zápasu pohlídal a náskok udržel.

„Hned zkraje jsme se dostali do vedení, které jsme udrželi až téměř do přestávky. Po změně stran jsme si znovu vytvořili dvou až tříbrankový náskok, ale pak přišel výpadek, během něhož jsme vůbec nemohli překonat domácí brankářku. Tentokrát tomu hodně napomohli rozhodčí, kteří nám čtyřikrát neprávem vzali balon a domácí tým vývoj úplně otočil. Holky se až do konce rvaly, bojovaly, ale nedokázaly to. Soupeřky hrály hodně agresivně a rychle, dělalo nám problém je ubránit. A navíc nám odešla koncovka,“ zhodnotila utkání hradecká trenérka Iva Jonová.

Ve 4. kole Házená JH, která je v tabulce na sedmé příčce, v sobotu přivítá nováčka soutěže Lions Hostivice (15 hodin), který oba odehrané zápasy vyhrál.

Jiskra Havlíčkův Brod – Házená J. Hradec 27:24 (14:14)

Branky: Kutlvašrová 9/1, Poláková 7, Jůzlová 5, Brožová 2, Kotanová 2, Ďásková 1, Kubalová 1 – Zahradníková 6/3, Plucarová 3, Vlková 3, Frühaufová 3, Jasanská 3, A. Hauserová 3, Březinová 1, A. Jonová 1, T. Dolejšová 1. Sedmičky: 1:3. Vyloučení: 3:2. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř.

Další výsledky 3. kola:

Kunovice - Otrokovice 21:30, Ivančice - Kobylisy 31:25, Hostivice - Vršovice 29:25, Kynžvart - Olomouc a Bohunice - Bohumín - odloženo.