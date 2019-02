Jindřichův Hradec, Písek - Velké interligové derby dvou jihočeských účastníků této soutěže je za dveřmi! V jindřichohradecké sportovní hale se zítra domácí házenkářky od 17 hodin střetnou se Sokolem Písek a očekává se souboj na ostří nožů.

Jihočeské derby v házenkářské interlize žen bude i soubojem kanonýrek. Jindřichohradecké družstvo bude v tomto ohledu spoléhat na schopnosti Hany Martínkové (vlevo), Písek by měla táhnout aktuálně nejlepší střelkyně soutěže Iveta Luzumová. | Foto: František Panec

Jindřichohradecká sportovní hala bude zítra dějištěm atraktivního souboje v interlize žen (17). Oběma týmům jde o play off

Mírným favoritem je sice jindřichohradecká TJ Házená, ovšem, jak už to v podobných případech bývá, papírové předpoklady nemusí vůbec nic znamenat. A zvlášť v derby.

Přesto. Děvčata od Vajgaru jsou v tabulce se ziskem 14 bodů na sedmém místě, Písek jich zatím uhrál o pět méně, ale v závěru základní části společné česko–slovenské soutěže jej čekají daleko přijatelnější soupeři.

Jde o hodně

„Musíme zvítězit, nic jiného nebereme. Hrajeme o poslední naději proklouznout do play off o tuzemského mistra. Přestože potom máme příznivější los než náš soupeř, porážka by nás v tomto ohledu už nyní odsoudila do role statistů,“ tvrdí písecký trenér Josef Keclík, který své svěřenkyně v loňské sezoně dovedl k historickému úspěchu v podobě postupu do semifinále soutěže.

Odhodlání poprat se o dva body však čiší i z domácího tábora.

„Chceme píseckému družstvu oplatit podzimní porážku. Máme výhodu domácího prostředí a holky určitě budou bojovat jako lvice,“ kontruje asistent jindřichohradeckého trenéra Jan Dvořák.

J. HRADEC. Asistent Jan Dvořák. Foto: František Panec

Bouřlivé prostředí

Utkání se zřejmě bude hrát v extrémně bouřlivé atmosféře. Domácí příznivci, kteří dokáží vždy vytvořit svému týmu perfektní prostředí, tentokrát svými hlasivkami doprovodí i početný kordon fanoušků Písku.

„Vypjaté atmosféry se nebojíme. Sami vypravujeme dva autobusy pro diváky,“ poznamenal bojovně Keclík.

Jindřichohradecký celek v týdnu řešil zdravotní problémy tří svých opor.

„Kvůli poranění kotníku netrénovala Zuzka Kupková, viróza zase skolila Barboru Eliášovou a Jitku Matouškovou. Věřím však, že všechny nastoupí. Otázkou je, co s nimi udělá tréninkový výpadek,“ informoval Dvořák.

„U nás měla potíže pouze Borovská, jinak jsme v plné zbroji,“ říká Keclík.

Duel bude i soubojem kanonýrek. Mezi nejlepší interligové střelkyně patří jindřichohradecká Hana Martínková, písecká Iveta Luzumová těmto statistikám s úctyhodným počtem 117 gólů dokonce vévodí.

Pikantní příchuť bude mít zápas určitě i pro jindřichohradeckou Kupkovou, která k Vajgaru právě z Písku přestoupila.

PÍSEK. Trenér Josef Keclík. Foto: František Panec

Dobře se znají

„Budeme se snažit ubránit Martínkovou a nesmíme rozchytat gólmanku Kantůrkovou, to budou naše priority,“ poodhaluje taktické záměry písecký lodivod.

„Mají výborné spojky Kučerovou, Borovskou a především již zmiňovanou Luzuumovou. Vynikající je křídelnice Keclíková. Vůbec celý písecký tým produkuje útočnou házenou a dává hodně branek,“ je zase dobře informovaný Dvořák.

Podle jeho slov by mohla hrát svou roli i fyzická a výšková převaha domácího týmu, který by měl mít přece jen o něco vyrovnanější kádr.

„Oba soupeři se ale natolik dobře znají, že se jen velmi těžko něčím překvapí. Rozhodovat bude aktuální forma a to, kdo udělá méně chyb,“ věští Jan Dvořák.

Po všech stránkách jednoznačně atraktivní duel by si tedy příznivci házené v žádném případě neměli nechat ujít. „Věřím, že nás diváci zase patřičně podpoří a můžu slíbit, že na hřišti náš tým pro vítězství udělá všechno,“ dodal Jan Dvořák.

Zdenek Prager