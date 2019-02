České Budějovice – Chystá se na svůj druhý světový šampionát. Osmnáctiletý hokejbalový talent z SK Pedagog České Budějovice Matyáš Malecha by měl patřit ke klíčovým hráčům českého reprezentačního výběru do 18 let na mistrovství světa v kanadském St. Johns, které začíná ve středu.

Matyáš Malecha | Foto: Deník

Forvard z Branišovské ulice si zahrál už před dvěma roky v dresu naší šestnáctky na šampionátu v anglickém Sheffieldu. Stal se tehdy sice nejproduktivnějším hráčem turnaje, ale čtvrté místo českého výběru bylo zklamáním. „V Anglii hrálo šest týmů každý s každým a potom rovnou o umístění. My jsme duel o bronz nezvládli, což nás hodně mrzelo,“ vzpomíná. „Základ letošní osmnáctky tvoří právě tým do šestnácti let, který byl v Anglii. Jede nás z něj čtrnáct,“ připomíná mladý reprezentant.



Mistrovství světa do 18 let bude hrát sedm celků, které se nejprve utkají systém každý s každým. Poté si opět první dva celky zahrají o titul a týmy na třetím a čtvrtém místě o bronz. K největším favoritům budou patřit zřejmě Slovensko a domácí Kanada. „Slováci si pro mistrovství světa vždycky vezmou hokejisty, což je vždycky znát. A Kanada je pokaždé silná,“ uvádí Malecha. Dále se MS zúčastní USA, Švýcarsko, Velká Británie a Itálie.



Hendikepem týmu určitě bude, že za dva roky neodehrál jediný přátelský zápas. „Měli jsme jenom tréninkové kempy, ale nehráli jsme řádná utkání. Zápasy je potřeba hrát. Může nám to chybět,“ připouští.





O své pozici v týmu zatím moc hovořit nechce. „To se uvidí až na mistrovství. Víme, kdo s kým bude hrát. Ale nevíme, která lajna bude první a která třeba třetí,“ vysvětluje. „Věřím, že jsem dobře připraven. Chtěl bych poděkovat panu trenérovi Koblasovi od nás z Pedagogu, jenž se mi před mistrovstvím individuálně věnoval. Poděkovat rozhodně musím i tátovi. Ten kdyby nebyl, tak bych hokejbal vůbec nehrál. A také přítelkyni Janě, která mě doprovází na každý zápas,“ vzkazuje svým nejbližším.



V Kanadě by se měl šampionát uskutečnit na zimním stadionu. „Vypadá to docela dobře. Hrát by se mělo na zimáku, kde budou dvě hřiště. Je to podobné jako třeba tady u nás v Budějovicích. Podle fotografií by mělo být i bydlení lepší než bylo v Anglii,“ přeje si.



Mistrovství světa v Kanadě, to je každopádně skutečně velký zážitek. „Těším se moc. Trošku mě jenom mrzí, že se mistrovství odehraje za pět dní. To je docela fofr. Mohlo by to být o něco delší,“ zalituje.



V nominaci na mistrovství světa do 18 let je z Jihočechů ještě Jakub Laurinc ze Suchdola nad Lužnicí. V týmu do dvaceti let figurují dva gólmani z jihu Čech. Filip Janák z Jindřichova Hradce a Vít Čapek z Písku.





Malecha hrál v letošní sezoně druhou národní ligu mužů za svůj mateřský klub Pedagog a také extraligu staršího dorostu v Písku. „V extralize jsme byli osmí. S Pedagogem jsme vypadli v semifinále play off se Zliví,“ vypočítává.

V příští sezoně bude hrát opět doma za Pedagog, ale na střídavý start si vyzkouší také první ligu dospělých v Prachaticích. „Trénovat i hrát budu doma na Pedagogu, ale zahrát si druhou nejvyšší soutěž mě také láká. Těším se na to,“ ujistí.