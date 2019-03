Olymp, který přezimoval na druhém pólu tabulky, na podzim v Prachaticích prohrál 2:6. Doma také nebyl favoritem, ale do zápasu šel s velkým odhodláním. Hrál poctivě odzadu, soustředil se na obranu a spoléhal se na svého gólmana Filipa Janáka. Hostující tým si sice vypracoval herní převahu, ovšem vyložené šance neměl žádné.

Po první výměně stran se domácí celek začal více osmělovat k útočným výpadům. Střel měl sice poskrovnu, po druhé třetině byl jejich poměr 7:21, ale jedna z nich si našla cestu za záda nerozehřátého brankáře Tomáše Pixy. V přesilové hře jej prostřelil Martin Hunal. Prachatice dál tlačily, avšak na houževnatost jindřichohradeckých bojovníků recept hledaly marně.

Ve třetí třetině to dlouho vypadalo, že ho ani nenaleznou. Trvalo jim to až do poslední minuty normální hrací doby. Čtyřiačtyřicet sekund před koncem hosté stav srovnali v přesilovce, kterou si zdvojnásobili odvoláním gólmana, když na trestné lavici seděl útočník Olympu Marek Miláček za faul, nad nímž se vedly dlouhé polemiky.

Vyrovnání poslalo utkání do pětiminutového prodloužení, v němž se nerozhodlo. Domácí v nastavení ani jedinkrát nevystřelili, spoléhali až na penalty. Dočkali se jich, přičemž to bylo úplně poprvé v celé této sezóně I. ligy, kdy někde vítěze určily až samostatné nájezdy. V nich loňský juniorský mistr světa Janák zcela vygumoval prachatické nájezdníky. Zato na jindřichohradecké straně se nejprve prosadil Hunal a poté dva body stvrdil David Mátl.

Díky výhře se Olymp ze dna tabulky odlepil, je předposlední. Stlačil pod sebe Jestřáby z Přelouče. Teď je před ním důležitý mač se Svítkovem, jenž má na 7. místě jen o dva body více. Zápas se hraje v neděli 10. března od 15 hodin v Pardubicích.

Marek Miláček, kapitán Olympu: „Obě mužstva nastoupila v poměrně hojných sestavách. Hostů bylo ještě o tři více než nás. Prachatice byly aktivnější, častěji střílely, my jsme se soustředili na důslednou obranu. Sice jsme byli pasivnější, ale jedna z našich střel se ujala, takže z toho bylo vedení. Drželi jsme je dlouho, i když soupeř měl k dispozici přesilovky. Vyrovnal bohužel až z té poslední. Po celý zápas nás jistými zákroky držel Filip Janák, jenž pohodu potvrdil také při rozhodujících samostatných nájezdech.“

Olymp J. Hradec – HBC Prachatice 2:1 SS (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0 – 2:0)

Branky a asistence: 20. Hunal (Miláček, Košťál), 50. Hunal (TS) – 45. Zavřel (Valek, Laurinc). Střely na branku: 11:31. Vyloučení: 5:2. Využití přesilovek: 1:1. Rozhodčí: Dančišin – Hrazdíra, 47 diváků.

J. Hradec: Janák – Hunal, Matoušek, Loukota, Matějka – Škarda, D. Mátl, Čapek, Slanina, Klimeš, Košťál, Hronza, Pavlík, Miláček.

Roman Pišný