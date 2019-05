Tradiční turnaj byl poprvé odehrán v roce 1994 a od té doby jej každoročně pořádají hráči hokejbalového klubu Olymp Jindřichův Hradec.

Největší amatérské hokejbalové klání na jihu Čech se letos uskuteční ve třech termínech a finálový den proběhne 22. června. Kolík týmů bude startovat, ještě není jasné, neboť přihlášky lze podávat až do 5. června (lze využít například e-mail: martin.landkammer@tiscali.cz).

Chybět by ale neměli suveréni poslední let – tým Angry Bulls. A ten bude i letos patřit k největším favoritům. Podaří se někomu obhájce trofeje sesadit?

V dospělé kategorii se může zúčastnit každý, komu je alespoň 15 let, ale jeden den bude opět vyhrazen mládežnickému klání dětí do 12 let.

„Hrát se bude podle nového modelu. Týmy nemusí mít brankáře. Bude se hrát na malé branky se třemi hráči na každé straně. Neváhejte, oslovte kamarády a vytvořte tým,“ informoval Marek Miláček z pořadatelského týmu jindřichohradeckého Olympu.