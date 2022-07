Nedoma nadaci zakládal hned po narození svého v současné době dvouletého vnoučka. „Letos jsme uspořádali druhý ročník, a pokud to půjde, tak bychom tento golfový turnaj chtěli pořádat každoročně. Velké poděkování patří Golfovému resortu Hluboká a golfové asociaci hendikepovaných, protože bez nich bychom neměli šanci takovou akci uspořádat,“ vzkazuje. „Mohu sehnat kluky hokejisty, kteří nám pomohou, ale samotný turnaj uspořádat prostě neumím,“ dodá.

Nebylo jednoduché už jenom najít termín pro benefiční turnaj. „Všichni mají strašně moc akcí a je pecka, že se to nakonec podařilo dát takhle dohromady,“ chválí si.

Kompletní výtěžek z turnaje putuje nadaci Naděje pro Erička. „Všechno jde na transparentní účet, takže každý vidí, že peníze tam opravdu jsou a budou připravené na ruku pro Erička. Než vyroste, tak bych jich měl vystřídat několik. Nevíme o tom, že by na to měly přispívat pojišťovny, takže peníze budou pořád potřeba. V dnešní době není lehké je sehnat a jsem rád, že se setkávám vesměs s pozitivní odezvou. Přitom nejsme žádná mediálně známá skupina. Děláme to jen s manželkou a dcerou,“ zmíní.

Golf si na Hlubokou přijeli zahrát kapitán hokejistů Motoru Milan Gulaš, jenž byl stejně jako před rokem ambasadorem akce, provozní ředitel klubu Petr Sailer, obránci Petr Šenkeřík s Romanem Vráblíkem, ale třeba také bývalý hráč, trenér i funkcionář Karel Pražák.

Golf pro Erička budou hrát na Hluboké hokejisté Milan Gulaš i Aleš Kotalík

„Všichni kluci přijeli strašně ochotně. Ta odezva je opravdu super. Karel Pražák mě překvapil skutečně mile. On mě kdysi do Budějovic přivedl a díky němu jsem tady. I když má svůj věk, tak dorazil loni i letos a podpořil nás. To mě těší,“ ocenil.

Hlavní tvář turnaje Milan Gulaš s účastí na podobné akci vůbec neváhal. „Je super, že můžeme malému Erikovi pomoci, aby mohl získat ruku, kterou potřebuje. Podobné charitativní akce jsou velice důležité, a když mohu, tak je pokaždé podpořím. Díky Milanu Nedomovi a České golfové asociaci hendikepovaných jsme se tady mohli potkat a vybrat nějaké peníze, které Eričkovi pomohou,“ zdůraznil.

Gulaš si jako profesionální hokejista golf ve volném čase rád zahraje. „Času moc není, ale jako zpestření léta a náročné přípravy, relax a vyčištění hlavy je golf ideální. Jednou v týdnu si chodíme zahrát především s Petrem Šenkeříkem,“ přikyvuje.

Jako bývalý hokejista přemýšlí Nedoma do budoucna i o hokejovém charitativním utkání. „Jsem rád za každou takovou akci. Na srpen je domluvený běh ve Vodňanech. O hokeji přemýšlím a chtěl bych do něj zapojit české i slovenské hráče, protože jsem hrával ještě za federální éry. Udělat to třeba v Brně, kde hokej táhne a je to na půl cesty. Potřebujeme, aby přišlo co nejvíc lidí. Čím větší návštěvnost, tím větší výtěžek. To je jasné,“ nastínil své plány do budoucna.