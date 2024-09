GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec - Sluneta Ústí nad Labem 85:86. Prohra o body, která mrzí. Bolí. S časovým odstupem je ale pro fanoušky nesmírně cenná. Klub se vrátil do NBL, má za sebou velmi povedenou premiéru. I když ne vítěznou. "Počet fanoušků je 300," konstatoval za klub Vendula Kupková.

Hráčem dramatického utkání byl Jaron Fairweather

Trenér GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec Andrej Červenka uvedl: „V první řadě gratuluji Ústí k výhře, ale… pro nás je to druhé velmi podobné utkání po sobě, ale toto mrzí o to víc, že jsme hlavně v třetí čtvrtině a v druhém poločase měli plně ve svých rukách. Nechceme mluvit o zkušenostech, ale potopily nás naše chyby v obraně, možná v hlavách někteří hráči trochu vypustili. Místo toho, abychom ten zápas uzavřeli, když jsme byli +13, dovolili jsme soupeři se vrátit. Hlavně lehkými koši, nebyly to těžké střely, ale lehké koše, které jsme dovolili. Když se šlo do koncovky, vyhrál ten šťastnější. Znovu.. nebyli jsme schopni podat konzistentní výkon po celých 40 minut a naši identitu jsme našli a ukazovali možná poločas, možná 25 minut. Musíme se velmi rychle oklepat, jedeme na horkou palubovku Děčína, ale ukazujeme poslední dva zápasy, že se umíme bít a nepřišli jsme do NBL hrát druhé housle. Chceme být v každém zápase. Jdeme se připravit a jedeme do Děčína odehrát kvalitní utkání a pokračujeme v té sezóně dál.“

Tomáš Jansa za GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec dodal: „Samozřejmě, těžká prohra pro nás. Většinu zápasu jsme byli lepší tým. Bohužel, Ústí je zkušenější a ten závěr zvládlo lépe. Chtěl bych poděkovat fanouškům za to, že nás podporovali celých 40 minut. Je škoda, že jsme to doma nezvládli, ale věřím, že se odrazíme, dnešní zápas nám dal hodně zkušeností. Budeme se připravovat na další zápas v Děčíně a doufám, že tam zabojujeme o vítězství.“

Ladislav Pecka (Sluneta): „Mně se utkání nehodnotí úplně dobře. Samozřejmě, výhra je výhra. Na konci jsme, při těch asi -15 ukázali charakter a to, kde náš potenciál ohledně obrany měl být, ale .. zjednoduším to. Máme na čem pracovat, jsem rád, že jsme to urvali. Klobouk dolů, na to, že je Jindřicháč nový tým, tak se mi ty individuality hodně líbí a hrají velice zajímavý a líbivý basket.“

Trenér Slunety Tomáš Reimer dodal: „V první řadě jsme rádi, že jsme vyhráli, sice je to o bod, ale každá výhra se samozřejmě počítá. Pro nás to nebylo vůbec jednoduché. Do utkání jsme dobře vstoupili, ale soupeř nás začal nějakým způsobem přebíhat, dostal se do vedení. Jsem rád, že náš tým ukázal charakter, že se do toho utkání dokázal vrátit, to je pro nás dneska to nejdůležitější. Máme do zápasu s Pardubicemi hodně práce, protože to rozhodně nebyl výkon, kterým se chceme prezentovat. Takže si to ukážeme a doufám, že hráči k tomu zápasu přistoupí lépe.“