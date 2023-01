Informace z titulku by mohla být lehce zavádějící. Teplý leden prožíváme všichni, pro volejbalisty českobudějovického Jihostroje ale bude extrémně termínově náročný. A cesta k moři hráče také nečeká. V sobotu vyrazí k prvnímu extraligovému utkání roku 2023 do Benátek nad Jizerou. "Sedmého začínáme extraligu, hned jedenáctého nastoupíme v Maaseiku v Poháru CEV." Trenér Vojtěch Zach si před vánočními svátky lehce posteskl, že pro neustálé cestování nemá tým čas na trénink. "Nestěžuju si. Prostě to tak je. Neustále jezdíme a hrajeme, jezdíme a hrajeme." V mezisvátečním období byl právě čas na trénink. Teď cestovatelský kolotoč začne znovu.