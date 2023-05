Mimořádná sportovní událost čeká o víkendu 29. a 30. dubna Jindřichův Hradec. Sportovní hala bude dějištěm závěrečného turnaje Final Four extraligového play off juniorských basketbalistů, v němž se představí i domácí tým GBA Lions, který si dělá nejvyšší ambice. V sobotu jsou na programu semifinálové duely, o den později pak zápas o třetí místo a finále.

Nejlepší basketbalové juniorské týmy v zemi si to o víkendu v Jindřichově Hradci rozdají ve Final Four o titul mistrů republiky a další cenné kovy. | Foto: archiv klubu

Akademie GBA, sídlící právě ve městě nad Vajgarem, titul získala v uplynulé sezoně s partnerským týmem Sojky Pelhřimov a také letos by na tento úspěch ráda navázala v jindřichohradeckých barvách.

Atraktivitu republikového šampionátu kategorie U19 zvyšuje fakt, že se do Final Four probojoval i jihočeský rival z Písku, dalšími účastníky jsou pak brněnské celky Basket a Tygři, s nimiž se právě GBA Lions utkají v semifinálovém souboji, který je na programu v sobotu 29. června (16.30 hodin).

„Po dlouhé a náročné sezoně se ocitáme před jejím vyvrcholením v podobě Final Four. Jsme rádi, že po vítězství v základní části a zvládnutém čtvrtfinále play off s Pardubicemi máme možnost hostit tento turnaj v domácím prostředí. Vstupujeme do něj s nejvyššími ambicemi, ale je potřeba zvládnout první utkání proti nebezpečným brněnským Tygrům,“ podotkl trenér juniorů GBA Lions Andrej Červenka.

Podobně to vnímají i jeho svěřenci, kteří v domácím prostředí prahnou po úspěchu.

„Na Final Four se velmi těšíme, ale víme, že nás nečeká nic lehkého. V play off jsme ukázali zlomky toho, co dokážeme. Teď to bude zapotřebí předvádět po celou dobu turnaje, abychom mohli pomýšlet na zisk nejcennější medaile,“ tvrdí opora jindřichohradeckého týmu Tadeáš Slowiak.

Ale hráči GBA Lions to rozhodně nebudou mít jednoduché, protože s podobnými cíli vstupují do tohoto klání i ostatní. Mladí basketbalisté z Písku, kteří skončili v základní části na druhém místě a ve čtvrtfinále si poradili se zmiňovanými pelhřimovskými Sojkami, v sobotním semifinálovém souboji nastoupí proti Basketu Brno (19 hodin).

„Když jsem před deseti lety přicházel do Písku jako trenér, ročník 2004 bylo moje první družstvo. Obrovsky talentované, ale vždy to z nějakého důvodu nevyšlo, a tak tohle družstvo celou tu dekádu na medailový úspěch stále čeká. Teď je před námi poslední šance, jsme mezi nejlepší čtyřkou a máme dva náboje na to trefit cíl. Každé vyvrcholení dorostenecké kategorie je snem všech hráčů a beru i jako osud, že se tento turnaj odehraje v Jindřichově Hradci, městě mého srdce. Věřím, že ačkoliv náš semifinálový soupeř Basket Brno je jasným favoritem, budeme to právě my, kdo bude mít domácí prostředí a kdo bude mít s fanoušky v zádech obrovskou výhodu. Náš sen je zcela jasný, určitě se chceme vrátit s jedním z cenných kovů na krku,“ burcuje svoje družstvo kouč píseckých Sršňů Jan Čech.

Poražení semifinalisté se v neděli utkají o třetí příčku, vítěze pak čeká finále o titul mistrů republiky. Vstup do haly je po oba dny zdarma.

Program Final Four MČR U19

sobota 29. dubna

16.30 GBA Lions J. Hradec – Tygři Brno

19.00 Sršni Photomate Písek – Basket Brno

neděle 30. dubna

11.00 utkání o třetí místo

14.00 finále

závěrečný ceremoniál