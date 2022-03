Po změně stran už však nebylo pochyb o tom, kdo je pánem na palubovce. Hradečanky během deseti minut předvedly osmigólovou smršť, vytáhly skóre na 27:16 a do konce utkání svůj náskok ještě zvýraznily.

„Už výsledek napovídá, že se moc nebránilo, ale přestože padlo přes 60 branek, na obou stranách podaly dobrý výkon brankářky. I přes vysoký počet vstřelených gólů jsme my i Bohumín ještě hodně šancí zmařili. Začátek byl v pořádku, ale nevyšel nám konec první půle a do šatny jsme tak šli pouze s dvoubrankovým náskokem. Druhý poločas už byl jednoznačně náš. Zpočátku jsme ještě nechali soupeřky hrát, ale pak přišla plodná desetiminutovka, kdy jsme daly osm gólů v řadě, a bylo rozhodnuto. Utkání se dostalo do vysokého tempa, dařilo se nám přehrávat hostující obranu jak v postupném útoku, tak i rychlými protiútoky a skóre rychle narůstalo v náš prospěch. Jsem ráda, že jsme před domácím publikem takto zahráli a také, že příležitost dostaly všechny hráčky. Celému týmu patří velká pochvala. Věřím, že poslední tří duely, v nichž se nám podařilo bodovat, nás posunou dál a podobné výkony zopakujeme v dalších zápasech,“ podotkla trenérka vítězek Iva Jonová.

V dalším kole se jindřichohradecké házenkářky představí v sobotu 26. března na půdě Kobylis (13.30 hodin).

Házená Jindřichův Hradec – 1.SC Bohumín 38:24 (15:13)

Branky: Zahradníková 8/3, Plucarová 4, Jasanská 4, Vlková 4, E. Kovářová 3, Rytířová 3, T. Kovářová 2, Berounská 2, Březinová 2, Tržilová 2, Ošívková 2, Frühaufová 1, Tomanová 1 – Prašivková 7/2, Jankovičová 4, Vachtarčíková 4/2, Dejová 3, Pazourková 2, Bestová 2, Gižová 1, Desortová 1. Sedmimetrové hody: 3/3:7/4. Vyloučení: 4:4. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Mošna, Vaník.

I. liga ženy

1. Kunovice 16 14 2 0 483:393 30

2. Hostivice 16 12 0 4 420:380 24

3. Vršovice 16 10 2 4 424:372 22

4. Otrokovice 16 9 1 6 425:407 19

5. Ivančice 16 8 0 8 494:455 16

6. Havlíčkův Brod 16 8 0 8 427:411 16

7. Jindřichův Hradec 16 7 1 8 459:441 15

8. Bohunice 16 7 1 8 391:400 15

9. Velké Meziříčí 16 5 1 10 377:420 11

10. Olomouc 16 5 0 11 378:464 10

11. Kobylisy 16 4 0 12 419:465 8

12. Bohumín 16 3 0 13 433:522 6