V závěrečném utkání nadstavbové fáze Basket Fio banka deklasovala Zlín na jeho palubovce rozdílem 72 bodů a suverénně ovládla základní část i skupinu o 1. – 6. místo s bilancí 22 výher a dvou porážek.

„Oproti předpokladům měli domácí k dispozici značně okleštěnou sestavu. To je však jejich problém. My se snažili mužstvo nabudit a koncentrovat ke standardnímu výkonu. Jsem rád, že se to povedlo, kluci hráli celých čtyřicet minut zodpovědně a naplno, což se promítlo do výsledku,“ konstatoval hradecký trenér Karel Forejt.

Vítězně se před play off naladili i písečtí Sršni, kteří zvítězili na palubovce Ostravy 82:79 a ve skupině o 7. – 12. místo skončili druzí.

„Jsem rád, že jsme se na tento zápas dokázali motivovat. Doufám, že nás výhra nakopne před play off a tým se poveze na vítězné vlně,“ uvedl trenér Písku Miroslav Janovský. Mužstvo opět táhl elitní střelec Petr Šlechta, jenž zaznamenal 40 bodů a 16 doskoků.

Závěrečné zápasy nadstavby určily čtvrtfinálové dvojice. Play off se nezúčastní béčko pražského USK, Prostějov a Pardubice, což jsou vrcholová sportovní centra mládeže. Hradec tak narazí na plzeňskou Lokomotivu a Písek zahájí sérii hranou na tři vítězství na zlínské palubovce. První zápasy jsou na programu v pátek 29. března.

„Začíná rozhodující fáze sezony, k níž jsme všechno směrovali. Teď už půjde o všechno a každé zaváhání se může vymstít. Naším cílem je návrat do nejvyšší soutěže,“ potvrdil Forejt vysoké ambice Fio Basketu.

SKB Zlín – Basket Fio banka J. Hradec 33:105 (6:29, 14:53, 22:77)

Body: Krutílek 10, Menšík 10, Sláma 6, Vošlajer 4, Štencl 3 – Zuzák 20, Lipkins 20, Tomanec 15, Bašta 12, Bzonek 12, Kantůrek 11, Filič 10, Jokl 5. Trojky: 4:14. Fauly: 15:16. Trestné hody: 14/5:11/5. Rozhodčí: Komprs, Dombrovský.

Snakes Ostrava – Sokol Písek Sršni 79:82(23:16, 45:38, 65:58)

Body: Kurečka 40, Stehlík 11, Zikl 11, Žák 9, Lukáč 8, Jakel 7, Holáň 6, Brůna 5, Říčka 5, Bednář 3 – Šlechta 40, Duda 14, Špičák 12, Procházka 10, Voldán 4, Hejda 2. Trojky: 11:6. Fauly: 19:18. Trestné hody: 17/10:21/16. Rozhodčí: Zatloukal, Čarnecký.

Čtvrtfinále play off:

J. Hradec – Plzeň, Zlín – Písek, Olomouc – Vysočina, Litoměřice – GBA EU.

Termíny: 29.3., 31. 3., 5. 4., 7. 4., 10.4. (pořadatelství se střídá po každém utkání).