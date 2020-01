Mezi nimi nechyběly Adéla Mazánková, Zuzana Coufalová a Eliška Dvořáková z Házené Jindřichův Hradec a dvojice třeboňské Jiskry Simona Schreibmeierová a Tereza Wollnerová.

Na čtyřdenní akci hráčky trénovaly pod vedením zkušených trenérů, dostaly příležitost předvést své házenkářské dovednosti, získávaly zkušenosti a měřily síly i své schopnosti a dovednosti s nejlepšími hráčkami ročníku 2005 z celé republiky.

„Naše hráčky si vedly velmi dobře. Adéla Mazánková a Eliška Dvořáková se probojovaly do skupiny Elite – repre a Zuzana Coufalová byla zařazena do skupiny Super- záloha. Děvčatům moc gratulujeme a přejeme, aby se jim i nadále dařilo jako dosud a do budoucna se jen zlepšovaly,“ uvedla jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Kemp je prvním stupněm výběru mladých házenkářů pro reprezentaci. Talentovaní sportovci jsou vybírání především na základě svých individuálních schopností a dovedností, ale i na základě svých tělesných parametrů. Tímto výběrem projde více než 300 chlapců a dívek.