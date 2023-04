Jindřichohradecké házenkářky v 18. kole I. ligy prohrály v Hodoníně 30:35, ale na půdě suveréna soutěže, který ještě neztratil bod, odehrály velice slušnou partii a za svůj výkon se rozhodně nemusí stydět.

Jihočešky s loňským účastníkem nejvyšší MOL ligy v první půli dlouho držely krok a až v jejím závěru si domácí celek vytvořil pětigólový náskok – 19:14.

Nástup do druhého dějství hostujícímu celku vyšel a brzy stáhl manko na rozdíl dvou tref. Pak však přišla osudná pětiminutovka, která se mu vůbec nepovedla. Během ní favorit předvedl šňůru sedmi gólů v řadě a vedl už 27:18.

Hradečanky nic nevzdaly, bojovaly o každý míč a postupně umazávaly ztrátu. Přiblížily se až na rozdíl tří přesných zápasů, ale víc jim Hodonín nedovolil a závěr si pohlídal.

„V Hodoníně jsme sice prohráli, ale jedeme domů s dobrým pocitem, že jsme s nejlepším týmem I. ligy odehráli téměř vyrovnaný zápas a soupeřky se na body opravdu nadřely. My jeli oslabené o Michaelu Vlkovou, Karolínu Loskotovou a druhou brankářku Petru Duškovou. Musím velmi pochválit přístup holek a také to, že chybějící hráčky plně nahradily. Hrály s nasazením a bojovností po celé utkání. V první půli jsme dlouho drželi s domácími hráčkami krok a až v úplném závěru nám skóre uteklo na rozdíl pěti branek. Nic jsme nevzdávali, stále to bylo hratelné a s tím jsme nastupovali do druhé půle. Bohužel nám to nevyšlo úplně tak, jak jsme si řekli. Druhý poločas jsme sice nezačali špatně, ale brzy přišla dvě vyloučení a k tomu ještě v 38. minutě dostala červenou kartu Sabina Jasanská. Toho soupeř využil a v tomto úseku vytáhl náskok až na devět gólů. Děvčata pak ale neuvěřitelně zabrala a dotáhla se na rozdíl tří branek. Konečně skóre 35:30 upravily domácí házenkářky až v samém závěru. Bylo to velmi těžké utkání a zároveň moc pěkné, rychlé s mnoha krásnými akcemi obou týmů. Jsem moc ráda, že dokážeme takovému týmu konkurovat,“ konstatovala jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

O Velikonocích má I. liga pauzu, další utkání pak čeká házenkářky v sobotu 15. dubna, kdy ve své hale přivítají Hostivice (14 hodin).

HK Hodonín – Házená Jindřichův Hradec 35:30 (19:14)

Branky: Kalinová 12/4, Víchová 6, Vasyliaka 6, Krejčíková 4, Drexlerová 3, Dermeková 2, Nováková 2 – Zahradníková 10/7, Hauserová 5, Frühaufová 3, Coufalová 3, Březinová 2, Ošívková 2, Rytířová 2, Tržilová 1, T. Kovářová 1, Jasanská 1. Sedmimetrové hody: 5/4:8/7. Vyloučení: 6:5. ČK: 0:1 (Jasanská). Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Diváci: 110.

Další výsledky 18. kola

Olomouc – Havlíčkův Brod 30:23, Bohunice – Kobylisy 23:11, Kunovice – Velké Meziříčí 30:19, Otrokovice – Vršovice 36:31, Hostivice – Kynžvart 31:33.

I. liga ženy

1. HK Hodonín 18 18 0 0 638:419 36

2. Házená Kynžvart 18 14 1 3 562:449 29

3. SHK Kunovice 18 14 0 4 530:395 28

4. Házená Jindřichův Hradec 18 11 1 6 555:502 23

5. Sokol Vršovice 18 9 2 7 472:427 20

6. Lions Hostivice 18 10 0 8 487:471 20

7. Jiskra Otrokovice 18 7 1 10 466:509 15

8. SKUP Olomouc 18 6 0 12 436:558 12

9. Tatran Bohunice 18 5 1 12 372:439 11

10. Sokol Velké Meziříčí 18 5 1 12 406:487 11

11. Jiskra Havlíčkův Brod 18 3 1 14 428:535 7

12. Sokol Kobylisy 18 2 0 16 371:532 4