Jindřichohradecké házenkářky v 14. kole I. ligy překvapivě klopýtly. Druhý tým tabulky doma podlehl Bohunicím 27:29.

Jihočešky sehrály smolné utkání. První poločas však ještě pozdější výsledek neproklamoval. Ve 12. minutě vedl Hradec 7:4, v 23. minutě 12:8, ale rozdíl ve skóre měl být mnohem větší. Favorit však velké množství šancí, do nichž se dostával snadno a po pěkných akcích, nedokázal proměnit, což se mu v dalším průběhu stalo osudným. Tatran ucítil šanci, čtyřmi góly v řadě se dotáhl a úvodní půle skončila smírně – 13:13.

„O nezdaru podle mě rozhodl právě první poločas, kdy jsme nedali veliké množství jasných brankových příležitostí. Soupeřky jsme přehrávali, hráli jsme rychle dopředu, ale akce jsme nezakončovali gólově. To se samozřejmě odráží i na psychické pohodě hráček,“ krčila rameny jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Nahlodané sebevědomí se po obrátce promítlo i do dění na hrací ploše. Domácí hráčky měly nadále problém vstřelit gól, k tomu začaly chybovat. Přesto se skóre dlouho přelévalo ze strany na stranu. V 50. minutě Bohunice však získaly dvoubrankové vedení, které o pět minut později ještě o gól vylepšily a Hradečanky přes veškerou snahu už vývoj zlomit nedokázaly.

„K neúspěšné střelbě se po změně stran přidaly i technické chyby, a tím jsme soupeřkám nahrály. Bohunické hráčky se rozehrály, dostaly se do vedení a byly lepší. Vycházely jim kombinace, poměrně snadno přehrávaly naší obranu, a tím nás dostaly pod tlak. My už jsme to zlomit nedokázali a dva body si, bohužel, odvezl soupeřky. Snad nás po nepoznamená a v příštích utkáních se nám bude dařit lépe,“ podotkla koučka.

Trenérku trápí především fakt, že její tým ztratil i ve druhém domácím utkání jarní části. Před tím totiž ve své hale pouze remizoval s Vršovicemi (25:25).

„Bohužel nám nevychází právě domácí zápasy, což mě velmi mrzí. Získali jsme si hodně příznivců a v současné době se nám nedaří využít domácího prostředí a potěšit sebe i fanoušky,“ dodala Iva Jonová.

I přes porážku zůstávají hradecké házenkářky na druhém místě tabulky se shodným počtem bodů jako vedoucí mostecké béčko, které také prohrálo. Na oba celky se však dotáhl ambiciózní Bohumín. V dalším kole se Jihočešky vypraví v neděli 18. února do Otrokovic (14 hodin).

Házená Jindřichův Hradec – Tatran Bohunice 27:29 (13:13)

Nejvíce branek: K. Coufalová 6, Březinová 5, Zahradníková 5/4, A. Jonová 3 – Prokopová 7, Tomášková 5, Machalová 5, Šimková 4. Sedmimetrové hody: 5/4:1/1. Vyloučení: 4:1. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Řeháček, Uhlíř. Diváci: 148.

Další výsledky 14. kola: Bohumín – Olomouc 29:16, Havlíčkův Brod – Kunovice 21:11, Otrokovice – Hostivice 32:27, Velké Meziříčí – Cheb 26:23, Vršovice – Most B 33:26.

I. liga

1. Most B 14 11 0 3 487:383 22

2. Jindřichův Hradec 14 10 2 2 468:409 22

3. Bohumín 14 11 0 3 419:361 22

4. Vršovice 14 9 1 4 414:384 19

5. Hostivice 14 7 1 6 394:401 15

6. Bohunice 13 6 1 6 335:348 13

7. Otrokovice 14 5 2 7 426:426 12

8. Kunovice 14 6 0 8 356:358 12

9. Olomouc 14 4 2 8 386:426 10

10. Havlíčkův Brod 14 4 1 9 357:409 9

11. Cheb 14 4 0 10 358:386 8

12. Velké Meziříčí 13 1 0 12 314:423 2