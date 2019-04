Hodonín na podzim doma Jihočeškám nastřílel neuvěřitelných 52 gólů a velkým favoritem byl i v jarní odvetě. V tabulce I. ligy je aktuálně na druhém místě a stále pokukuje po postupu do mezinárodní MOL ligy, ze které v minulé sezoně sestoupil.

První poločas však ukázal, že Házená JH nemusí mít ze soupeře respekt. Stačilo se koncentrovat na obranu a hlavně nedělat chyby v útočné fázi. Když se k tomu výtečnými zákroky přidala brankářka Petra Dušková, byl z toho naprosto vyrovnaný souboj, v němž měl dokonce domácí tým očividně herně navrch hlavně ve druhé polovině první půle, kdy stav 3:7 v 16. minutě obrátil až na 13:10 (27.).

Také po obrátce Jihočešky nejenže vzdorovaly, ale nebyly herně horší. Neustále se držely ve vedení. V 50. minutě Anna Dolejšová zvýšila na 24:22 a zdálo se, že se rodí překvapení. Jenže domácí celek jakoby se zalekl, že by mohl uspět. Začal zmatkovat, čehož ostřílený Hodonín využil k totálnímu zvratu. Posledních 10 minut vyhrál 9:1.

Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „První půle byla z naší strany výborná. Tým hrál dobře v obraně, přerušoval soupeřkám útok, odebíral jim míče. Hodonín dělal chyby, často byl bezradný. Předsevzetí, že stejně budeme hrát i ve druhém poločasu, se dařilo naplňovat do padesáté minuty. Pak po několika ztrátách balonu nastal zlom, hostující házenkářky se dostaly do hry. Nemyslím si, že naše výkonnost v závěru odešla kvůli únavě, i když stále hrála základní sestava, do níž střídaly z dorostenek pouze Aneta Rytířová a Kristýna Plucarová. Bylo to spíše o ztrátě koncentrace, kdy obrana už nehrála tak důrazně a dovolila, aby se rozstřílela Diana Poláchová. Z mého pohledu výsledek neodpovídá průběhu, bohužel za to může nepovedený závěr .“

Jindřichohradecký tým zůstává i přes porážku na 8. místě tabulky. V sobotu 6. dubna se představí opět doma, kde přivítá Bohunice (18.30).

Házená J. Hradec – HK Hodonín 25:31 (13:12)

Branky: Hondlíková 7, A. Dolejšová 5, Jasanská 5/2, Plucarová 3, T. Dolejšová 2, Zahradníková 2, E. Kovářová 1 – Poláchová 9, Kalinová 6/2, D. Tomašechová 5, Pospíšilová 5, L. Tomašechová 3, Jastrábová 1, Víchová 1, Nováková 1. Sedmičky: 3/2:2/2. Vyloučení: 1:1. Žluté karty: 2:2. Rozhodčí: Bareš – Uhlíř. Diváci: 75.

Házená JH: Dušková, Formánková – E. Kovářová, Březinová, A. Dolejšová, Plucarová, Hondlíková, A. Hauserová, T. Dolejšová, Jírová, Zahradníková, Rytířová, Jasanská.