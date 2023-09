Na prahu nové sezony se ocitly jindřichohradecké prvoligové házenkářky. Ty do ní vstoupí v rámci 2. kola v sobotu 16. září, kdy ve své hale přivítají Hostivice (17 hodin). Jediný jihočeský zástupce v této soutěži by chtěl po dvou čtvrtých příčkách zaútočit na medailové pozice.

Jindřichohradecké házenkářky by se v nové sezoně I. ligy, do níž právě vstupují, chtěly poprat o medaile. | Foto: archiv klubu

Hradecký tým pod vedením trenérky Ivy Jonové zahájil přípravu počátkem srpna. Dva týdny hráčky nabíraly především fyzickou kondici, třetí pak odjely na soustředění do Nové Bystřice.

„Nejprve jsme trénovali třikrát v týdnu plus k tomu byla ještě posilovnu. V Bystřici už jsme vzali do rukou i míče a začali s herní přípravou,“ zmínila koučka.

Za sebou házenkářky mají i několik přípravných zápasů. Střetly se v nich i s píseckým týmem z MOL ligy a v rámci domácího turnaje Novadosmus Cup také s dalším účastníkem této elitní soutěže z Plzně. „Vyzkoušeli jsme si hru s těžkým protivníkem, kdy se nedá ani na chvilku ztratit koncentrace a musíte se snažit hrát celých šedesát minut naplno. Jednoduché to nebylo, sice jsme s Pískem vysoko prohráli, ale utkání se nám líbilo a kromě nedostatků, které tam samozřejmě byly, najdeme i hodně pozitivních momentů. Plzeň jsme si zase cíleně zvolili do naší skupiny na domácím turnaji, abychom měli možnost další kvalitní prověrky. Celý turnaj byl přínosný, ověřili jsme si, co se nám povedlo natrénovat a na čem ještě musíme pracovat,“ poznamenala Iva Jonová.

Do nové sezony Házená Jindřichův Hradec nepůjde v kompletním složení. Kvůli zranění na delší dobu vypadly nejlepší střelkyně týmu Gabriela Zahradníková i Tereza Dolejšová, začátek sezony nestihne ani jedna z nejzkušenějších hráček Michaela Vlková, stejně jako Natálie Tržilová. A v některých zápasech bude chybět rovněž Valentýna Hauserová, jež bude hostovat v dresu Písku v MOL lize. Mateřské povinnosti pak čekají Terezu Madarovou.

„Ostatní hráčky z minulé sezony pokračují a dobrou zprávou je, že nás doplnila ještě Kristýna Plucarová, která se vrací po mateřské. Nově máme na hostování třetí brankářku Evu Břížďalovou z Vršovic. Ta již zkušenost z Hradce má z doby, kdy se zde hrála nejvyšší soutěž. Zranění a nemoci nás velmi mrzí, ale věřím, že až to děvčatům zdraví dovolí, zase se k týmu připojí. Naštěstí máme kádr dost široký, abychom se s touto nepříznivou situací poprali. Většina hráček dostane na hřišti více prostoru než tomu bylo v minulé sezoně, to jim hodně prospěje a získají další zkušenosti,“ konstatovala koučka.

Po dvou čtvrtým místech nemohou mít u Vajgaru jiné cíle, než skončit zase minimálně v elitní čtyřce. „Kádr je kromě zmiňovaných zraněných hráček víceméně na stejné úrovni, takže rozhodně nechceme spadnout v tabulce níž. Naopak, rádi bychom zabojovali o medailové příčky. Nebude to jednoduché, protože prvních šest týmů bude na podobné úrovni. Přibylo kvalitní béčko Mostu a Cheb, kde působí hráčky z Kynžvartu, k adeptům na přední umístění budou patřit i Vršovice a Hostivice. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedla Iva Jonová.

Její tým už má za sebou vítězné utkání v 2. kole Českého poháru, kdy zvítězil na palubovce druholigových Českých Budějovic 32:23. Úvodní ligové kolo si odložil, takže do Vršovic pojede až 15. října. Premiéru tak obstará sobotní domácí souboj s Lions Hostivice.

Kádr Házené Jindřichův Hradec

Brankářky: Petra Dušková, Kateřina Reisnerová, Eva Břížďalová (hostování z Vršovic)

Hráčky do pole: Sabina Jarošová (Jasanská), Eliška Kovářová, Simona Březinová, Kristýna Coufalová, Andrea Jonová, Monika Ošívková, Tereza Kovářová, Lucie Frühaufová, Aneta Rytířová, Kristýna Plucarová, Karolína Loskotová, Michaela Vlková, Natálie Tržilová, Gabriela Zahradníková, Tereza Dolejšová.

Trenérka: Iva Jonová. Vedoucí družstva: Radka Camrdová. Masér: Štefan Fejko.