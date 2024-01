Jindřichohradecké házenkářky mají za sebou povedenou podzimní část sezony v I. lize. Svědčí o tom druhá příčka o bod za vedoucím mosteckým béčkem s bilancí osmi vítězství, jedné remízy a jedné porážky.

Házenkářky Jindřichova Hradce půjdou do jarní části sezony v I. lize ze druhé příčky. | Foto: Petr NYstrom

„Můžeme být spokojeni. Je to nejlepší umístění za šest let, co v první lize působíme,“ podotkla trenérka Házené J. Hradec Iva Jonová. Zároveň však připomněla, že tabulka je velmi vyrovnaná a další týmy až do páté příčky od sebe dělí vždy jen odstup jednoho bodu.

Umístění těší o to víc, že začátek sezony přinesl týmu komplikace v podobě zranění několika hráček. Už na letním soustředění si zlomila nohu Natálie Tržilová, přetrvávající zdravotní komplikace nepustily na palubovku ani jednu z nejzkušenějších opor Gabrielu Zahradníkovou. K dovršení smůly se hned v úvodním utkání zranila i další tahounka Sabina Jasanská (nyní Jarošová).

„Kvůli nemocem přípravu naplno neabsolvovaly další děvčata a zranění se nám nevyhýbala ani v průběhu soutěže. Ale dokázali jsme se s absencemi vypořádat a o to cennější jsou dosažené výsledky. Zde platí, že všechno zlé je pro něco dobré. Větší prostor na hřišti dostaly mladší hráčky, které se postupně velmi dobře rozehrály a docílili jsme toho, že máme téměř všechny posty zdvojené a můžeme během utkání střídat, aniž by to zásadně ovlivnilo náš výkon,“ těší koučku.

Do kádru složeného výhradně z odchovankyň klubu Hradec získal na hostování brankářku Evu Břížďalovou z pražských Vršovic a po mateřské se vrátila Kristýna Plucarová.

Jindřichohradecký dámský soubor zdobí především rychlý přechod do útoku, který však musí vycházet z kvalitní defenzivy. „To nám skutečně vycházelo, a to hlavně v úvodních duelech. Dobře jsme bránili a dávali jsme hodně gólů. Díky tomu jsme také druhý nejlépe střílející tým soutěže,“ vyzdvihla. V deseti odehraných zápasech její tým zaznamenal 347 branek. Jen o čtyři víc jich nasázelo mostecké béčko. A celek od Vajgaru má ve svém středu i nejlepší kanonýrku soutěže. Eliška Kovářová rozvlnila síť soupeřek už třiaosmdesátkrát.

„Na druhou stranu jsme také hodně inkasovali, i když to samozřejmě částečně vyplývá z našeho herního stylu. Ale na defenzivě musíme zapracovat. Během zimní přestávky jsme se kromě toho zaměřili na kondiční a fyzickou přípravu a ladíme i postupný útok, který rovněž není naší silnou stránkou,“ zdůraznila Iva Jonová.

Mezi nejpovedenější vystoupení v úvodní části I. ligy řadí utkání se silným Bohumínem (46:36), ve Vršovicích (36:30) a přes porážku i přestřelku v Mostě (41:46). „Sice jsme prohráli o pět branek, ale nastříleli jsme lídrovi nastřílet jednačtyřicet branek, což považuji za velmi dobrý výkon. A dokázali jsme s našlapaným kádrem Mostu, za který nastupují i hráčky z interligového áčka, držet krok celých šedesát minut,“ tvrdí trenérka.

„Určitě cenné byly i ostatní výhry, i když to nebylo vůbec jednoduché. Soutěž je kvalitně obsazena, nikdo nemá nic jisté. Každý zápas se musí hrát naplno. Ani tým z poslední příčky není snadným protivníkem,“ dodává.

Za nejméně povedené utkání považuje jindřichohradecká koučka remízu s Hostivicemi (31:31) na domácí palubovce. „V tomto utkání nám to nešlo, celý zápas jsme prohrávali, takže zisk bodu byl nakonec hodně dobrý, i když před utkáním bych ho nebrala,“ zmínila.

V jarní části soutěže by se Hradečanky rády udržely na předních příčkách. Startují 21. ledna dohrávkou podzimní části v Olomouci a hned týden na to doma přivítají Vršovice.

I. liga

1. DHK Baník Most B 10 9 0 1 351:265 18

2. Házená Jindřichův Hradec 10 8 1 1 347:302 17

3. 1.SC Bohumín 10 8 0 2 320:285 16

4. Lions Hostivice 10 7 1 2 294:270 15

5. Sokol Vršovice 11 7 0 4 328:313 14

6. Tatran Bohunice 10 4 1 5 257:270 9

7. SHK Kunovice 10 4 0 6 265:264 8

8. SKUP Olomouc 10 3 2 5 287:303 8

9. Jiskra Havlíčkův Brod 11 3 1 7 284:328 7

10. Jiskra Otrokovice 10 2 2 6 306:321 6

11. HC Hvězda Cheb 10 2 0 8 257:296 4

12. Sokol Velké Meziříčí 10 0 0 10 239:318 0