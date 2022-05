Od začátku se hrála vyrovnaná partie. Skóre otevřely Bohunice a hostující tým až do stavu 10:10 každou trefu dotáhl. Pak se domácím hráčkám povedla třígólová šňůra, ale Jihočešky do přestávky stačily stav dorovnat – 16:16.

V podobném duchu se nesl i druhý poločas až do 51. minuty a stavu 23:23. Pak přišel zlomový moment, kdy jindřichohradecké házenkářky třikrát za sebou skórovaly, získaly vedení 26:23 a cenné body už uhájily, přestože bohunický celek v závěru dokázal snížit na rozdíl jediné trefy, když oba týmy dohrávaly v pěti po červené kartě Moniky Smějové za faul na Kristýnu Plucarovou a následném dvouminutovém trestu pro hradeckou Michaelu Vlkovou.

„Čekal nás soupeř, se kterým nemáme dobrou bilanci. Naposledy jsme s ním doma prohráli a u něj se nám nikdy dobře nehraje. Navíc Bohunicím se v jarní části také velmi daří, několik kol za sebou jedou bez prohry, tak že bylo jasné, že se budou o body hodně rvát. Bylo to tak doslova. Zápas byl celých 60 minut téměř vyrovnaný, do většího vedení, ale pouze o tři góly, se dostaly domácí hráčky na několik minut v prvním poločase, ale náskok jsme do přestávky zlikvidovali. Po změně stran se hrálo stejně, střídali jsme se ve vedení, až koncem utkání jsme si vytvořili tříbrankový náskok. Ten už Bohunice stačily pouze snížit, když se poslední dvě minuty se hrálo pět na pět. Utkání bylo hodně tvrdé a fyzicky velmi náročné, hlavně v obraně. Přestože nás bylo málo a na střídání jsme měli jen dvě hráčky, holky zamakaly a nechaly na hřišti doslova všechny síly. Mám velkou radost, jak se nám daří, všem patří velká pochvala," konstatovala trenérka vítězek Iva Jonová.

S úspěšnou sezonou se hradecké házenkářky rozloučí v neděli 15. května, kdy doma přivítají Olomouc (18 hodin).

Tatran Bohunice – Házená Jindřichův Hradec 25:26 (16:16)

Branky: Mich. Smějová 14/1, Stará 3/2, Klossová 2, Štrbíková 2, Bursíková 1, Partlová 1, Mon. Smějová 1, Kristová 1 – E. Kovářová 7, Zahradníková 6/3, Plucarová 4, Vlková 4, Tržilová 2, Frühaufová 1, T. Kovářová 1, Jasanská 1. Sedmimetrové hody: 3/3:3/3. Vyloučení: 3:3. ČK: 1:0 (Mon. Smějová). ŽK: 1:1. Rozhodčí: Horsák, Beneš.

Další výsledky 21. kola

Olomouc – Kunovice 26:26, Kobylisy – Bohumín 39:33, Otrokovice – Havlíčkův Brod 31:28, Ivančice – Vršovice 23:23, Hostivice – Velké Meziříčí 28:25.

I. liga ženy

1. SHK Kunovice 21 17 3 1 614:511 37

2. Sokol Vršovice 21 14 3 4 561:487 31

3. Lions Hostivice 21 14 0 7 550:513 28

4. Jiskra Otrokovice 21 12 1 8 574:537 25

5. Házená Jindřichův Hradec 21 12 1 8 607:573 25

6. Tatran Bohunice 22 10 3 9 541:535 23

7. HK Ivančice 21 10 1 10 631:593 21

8. Jiskra Havlíčkův Brod 21 9 0 12 561:567 18

9. Sokol Kobylisy 21 7 0 14 573:615 14

10. Sokol Velké Meziříčí 22 5 3 14 532:599 13

11. SK UP Olomouc 21 5 2 14 501:604 12

12. 1.SC Bohumín 21 3 1 17 570:681 7