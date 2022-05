Krátce po změně stran se Hradečankám povedla pětibranková šňůra, po níž odskočily na 23:18, což byl rozhodující moment celého střetnutí, neboť náskok si pak celkem bez potíží hlídaly až do konce.

„Trochu jsem se té pauzy obávala, ale holky navázaly tam, kde přestaly. Opět zápas odbojovaly a připisujeme si další body. Začátek byl v režii hostujících hráček, když se nám nedařilo proměnit vyložené šance, ale naštěstí jsme to zlomili a už během první půle jsme šli do vedení. To jsme do přestávky bohužel neudrželi a nechali jsme Hostivice vyrovnat. Po obrátce jsme zabrali v obraně, podařilo se nám několik rychlých útoků a vedení jsme opět získali na svoji stranu. Tentokrát se nám dařila střelba z dálky, díky nasazení a koncentraci jsme postupně náskok navyšovali. Velké plus vidím v tom, že si zahrály všechny hráčky a hlavně jsem hodně spokojená, že jsme se prosadili střelbou z dálky, což není zrovna naše silná stránka. Holky zaslouží pochvalu,“ zhodnotila zápas trenérka vítězek Iva Jonová.

V předposledním kole I. ligy J. Hradec nastoupí v sobotu 7. května na palubovce Bohunic (13) a půjde o souboj sousedů v tabulce se shodným počtem bodů.

Házená J. Hradec – Lions Hostivice 33:28 (17:17)

Branky: Plucarová 8, Zahradníková 6/3, Hauserová 5, Jasanská 5, E. Kovářová 4, Březinová 2, Rytířová 2, Tomanová 1 – Škvorová 7, Novotná 6, Tumová 5, Šindelářová 4, Křivánková 3, Jačková 2, Zemanová 1. Sedmimetrové hody: 5:3:1/0. Vyloučení: 1:1. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Moravec, Tůma.

Další výsledky 20. kola:

Velké Meziříčí - Ivančice 30:33, Havlíčkův Brod - Kobylisy 32:35, Vršovice - Otrokovice 25:24, Kunovice - Bohumín 31:25, Olomouc - Bohunice 21:21.

I. liga ženy

1. Kunovice 20 17 2 1 588:485 36

2. Vršovice 20 14 2 4 538:464 30

3. Hostivice 20 13 0 7 522:488 26

4. Otrokovice 20 11 1 8 543:509 23

5. J. Hradec 20 11 1 8 581:548 23

6. Bohunice 21 10 3 8 516:509 23

7. Ivančice 20 10 0 10 608:570 20

8. Havl. Brod 20 9 0 11 533:536 18

9. Vel. Meziříčí 21 5 3 13 507:571 13

10. Kobylisy 20 6 0 14 534:582 12

11. Olomouc 20 5 1 14 475:578 11

12. Bohumín 20 3 1 16 537:642 7