První poločas nabídl vyrovnaný průběh a kdyby Jihočešky přesněji mířily, nemusely do kabin odcházet s dvoubrankovým mankem - 13:11. Po změně stran však domácí favoritky ukázaly, proč jim se stoprocentním bodovým ziskem patří pozice lídra. Ivančice odskočily na bezpečný rozdíl a náskok s přehledem kontrolovaly až do konce.

"První poločas nebyl z naší strany špatný a prohráli jsme ho hlavně kvůli nepřesné střelbě, protože jsme hodně šancí zahodili. Do druhém půlky jsme šli s tím, že je to hratelné, ale domácí hráčky ne zkraje vyvinuly daleko větší tlak na naši branku. Hrály rychle dopředu a hlavně na rozdíl od nás snadněji proměňovaly své příležitosti. Z naší strany nejhorší a zásadní úsek přišel v rozmezí od 41. do 48. minuty, který jsme prohrály 0:6, a tím bylo rozhodnuto," konstatovala jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

HK Ivančice - Házená Jindřichův Hradec 31:23 (13:11)

Branky: B. Krejčíková 7/3, L. Krejčíková 5, Vavroušková 4, Velebová 3, Bučková 2, Bubílková 2, Hájková 2, Dužíková 2, Janoušková 2/1, Závišková 1, Ondráčková 1 - Zahradníková 11/9, Březinová 5, Dolejšová 2, Jonová 1, Hauserová 1, Plucarová 1, Jasanská 1, Rytířová 1. Sedmičky: 4:9. Vyloučení: 1:2. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Chalupa, Dolejší.

Další výsledky 5. kola

Bohumín - Kobylisy 30:29, Lázně Kynžvart - Kunovice 37:21, Havlíčkův Brod - Otrokovice 33:21, Bohunice - Vršovice 12:18, Hostivice - UP Olomouc 32:26.

I. liga ženy

1. HK Ivančice 5 5 0 0 157:114 10

2. Házená Kynžvart 4 4 0 0 151:78 8

3. Jiskra Havlíčkův Brod 5 4 0 1 145:126 8

4. Lions Hostivice 4 3 0 1 122:114 6

5. Tatran Bohunice 5 2 1 2 117:129 5

6. Jiskra Otrokovice 5 2 0 3 132:148 4

7. SHK Kunovice 5 2 0 3 127:146 4

8. Házená Jindřichův Hradec 5 2 0 3 139:163 4

9. 1. SC Bohumín 5 1 1 3 134:145 3

10. SK UP Olomouc 4 1 0 3 112:132 2

11. Sokol Vršovice 5 1 0 4 105:131 2

12. Sokol Kobylisy 4 0 0 4 109:124 0