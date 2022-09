„Vyšel nám neskutečně začátek, když jsme už ve třetí minutě vedli 4:0 a v tomto rytmu jsme pokračovali celý poločas. Dobře fungovala obrana, a to nám umožnilo hrát rychle dopředu, což je naše velká zbraň. Domácí hráčky to sice nevzdávaly, ale bylo patrné, že je náš nástup do utkání dost zaskočil. Ve druhé půlce už se nehrálo v tak vysokém tempu, ale až na pár momentů jsme vůbec nepolevili v tlaku na branku. V poli se vystřídala celá lavička, je super, že můžeme umožnit všem hráčkám, aby zasáhly do zápasu. Zvlášť musím vyzdvihnout výkon brankářek, protože kvůli absenci těch našich stabilních, s námi do Olomouce cestovaly dorostenky Klára Moravcová s Natálií Klímovou a obě předvedly parádní výkon. Dost chytily, obě dokonce i sedmimetrové hody, a hlavně se nebály zapojit do hry a přihrávat do rychlých útoků. Utkání jsme zvládli na jedničku, celý tým si zaslouží pochvalu,“ zhodnotila úspěšné vystoupení hradecká trenérka Iva Jonová.

V sobotu 24. září se její tým ve 3. kole poprvé v nové sezoně představí doma, kde přivítá Kobylisy (17 hodin).

SKUP Olomouc – Házená Jindřichův Hradec 21:41 (10:22)

Branky: Doubravová 8, Hirešová 6, Roubalová 4, Kohoutová 1, Žáková 1, Kummerová 1/1 - E. Kovářová 7, Hauserová 6, Vlková 5, Zahradníková 5/4, Jasanská 4, Coufalová 4, Frühaufová 4, Loskotová 2, T. Kovářová 2, Jonová 2. Sedmimetrové hody: 4/1:4/4. Vyloučení: 2:4. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Pluhař, Valášek.