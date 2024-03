Jindřichohradecké házenkářky v 17. kole I. ligy prohrály na palubovce ambiciózního Bohumína vysoko 19:30, když jim hrubě nevyšlo především závěrečných patnáct minut. Navíc přišly o dvě zraněné hráčky.

Opora hradeckých házenkářek Michaela Vlková zápas v Bohumíně nedohrála. Pro zranění kolena odstoupila už v průběhu první půle. | Foto: Petr Nystrom

Souboj týmů z čela tabulky začal náporem bohumínských házenkářek, které po čtvrthodině vedly 9:5. Jihočešky se dokázaly přiblížit na rozdíl dvou zásahů, ale důrazná obrana soupeřek jim činila problémy a těžko se přes ní prosazovaly, takže domácí tým odcházel v poločase do kabin spokojenější o čtyři trefy.

„Jeli jsme si pro dva body, připravovali jsme se na to, nálada v týmu byla dobrá, bojovali jsme, přesto to nestačilo. Nevyšel nám hned začátek, kdy jsme během pár minut pustili soupeřky do tříbrankového vedení. To jejich odhodlání porazit nás ještě podpořilo. Prvně jsme skórovali až ve 4. minutě, poté to chvilku šlo, ale ztrátu jsme nedohnali. Nedařilo se nám hlavně v ofenzivě. Domácí hráčky naše útoky přerušovaly, nepustily nás na brankoviště. Střelba z dálky nám taky moc nešla. Navíc se nám už asi v desáté minutě zranila Míša Vlková,“ popsala průběh úvodního dějství jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Po obrátce se Jihočeškám povedlo manko trochu stáhnout, takže před závěrečnou čtvrthodinou platil stav 19:17. Jenže zbytek zápasu jim hrubě nevyšel. Hrály zbrkle, začaly zbytečně ztrácet balony, kazily rozehrávku a potýkaly se s mizernou koncovkou, což byla voda na mlýn nabuzenému soupeři, který sypal do hradecké sítě gól za gólem a výsledkem je nejvyšší Jindřichova Hradce porážka v sezoně.

„Posledních patnáct minut jsme nezvládli. Ve snaze zvrátit nepříznivé skóre jsme začali chybovat. Během několika minut jsme ztratili snad pětkrát balón, toho domácí hráčky samozřejmě využily a navyšovali skóre ve svůj prospěch. Nám naopak úplně odešla střelba, trefili jsme několikrát i tyčku. V kombinaci se ztrátami balonů jsme tak Bohumínu umožnili vytáhnout náskok až na jedenáct branek. Výsledek nás hodně mrzí, ale ještě víc zranění hráček. Ve druhém poločase přibyla na marodku s rukou Gábina Zahradníková. Snad to nebude u obou hráček na delší dobu. Reputaci si budeme chtít vylepšit hned příští týden doma,“ uvedla koučka.

Její tým v tabulce zůstává třetí se shodným počtem bodů jako druhé mostecké béčko, které rovněž klopýtlo, a první Bohumín tak oběma pronásledovatelům odskočil na tři body.

V dalším kole hradecký celek ve své hale v sobotu 16. března přivítá Kunovice (16).

1.SC Bohumín 98 – Házená Jindřichův Hradec 30:19 (14:10)

Nejvíce branek: Vachtarčíková 8, Michalíková 6, Gižová 4, Desortová 4 – K. Coufalová 5, Zahradníková 5, Březinová 3, Frühaufová 2. Sedmimetrové hody: 8/5:5/3. Vyloučení: 3:4. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Diváci: 137.

Další výsledky 17. kola

Cheb – Bohunice 21:28, Kunovice – Most B 25:22, Otrokovice – Velké Meziříčí 26:32, Olomouc – Vršovice 34:42, Hostivice – Havlíčkův Brod 29:24.

I. liga

1. Bohumín 17 13 1 3 509:426 27

2. Most B 17 12 0 5 570:467 24

3. Jindřichův Hradec 17 11 2 4 541:498 24

4. Vršovice 17 11 1 5 501:463 23

5. Hostivice 17 8 2 7 477:481 18

6. Kunovice 17 8 1 8 430:428 17

7. Bohunice 16 7 2 7 415:425 16

8. Otrokovice 17 6 2 9 501:514 14

9. Havlíčkův Brod 17 5 1 11 428:487 11

10. Cheb 17 5 0 12 429:457 10

11. Olomouc 17 4 2 11 469:526 10

12. Velké Meziříčí 16 4 0 12 408:506 8