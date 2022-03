Po změně stran už to však byla v podání hradeckých házenkářek jiná káva. Hned v úvodní pětiminutovce čtyřmi trefami v řadě otočily stav a pak už se hrálo až do konce podle jejich not.

„Prvním poločasem jsme se doslova protrápili. Nemohli jsme se rozehrát, téměř nic nám nevycházelo, naše hra byla pomalá a nedůrazná. Domácí hráčky toho využily a odskočily nám. Manko jsme zmírnili až v posledních pěti minutách. Druhá půlka byla úplně jiná, rychle jsme otočili skóre a pak už jsme Kobylisy do vedení nepustili. Postupně jsme se rozehráli, začalo nám to padat, v brance nás dost podržela Katka Reisnerová. To holkám hodně pomohlo, dostaly se do herní pohody. Vlastně utkání mělo podobný průběh jako minulý týden proti Bohumínu. Začátky nám nejdou, na tom musíme zapracovat. Jinak samozřejmě holkám děkuji a gratuluji k dalším cenným bodům,“ konstatovala trenérka vítězného týmu Iva Jonová.

Hradecké házenkářky v dalším kole v neděli 3. dubna přivítají Otrokovice (18).

Sokol Kobylisy – Házená Jindřichův Hradec 28:34 (16:14)

Branky: Pokorná 11/3, Janečková 4, Kušnerová 3, Prokešová 3, Bardonová 3, Klausová 2, E. Vítová 1, B. Vítová 1 – Rytířová 7, E. Kovářová 5, Vlková 4, Plucarová 4, Zahradníková 4/2, Jasanská 3, Březinová 3, Frühaufová 2, Tržilová 1, T. Kovářová 1. Sedmimetrové hody: 5/4:3/2. Vyloučení: 5:3. ČK: 1:0 (Kušnerová). ŽK: 0:1. Rozhodčí: Moravec, Tůma.

Další výsledky 17. kola

Bohunice - Ivančice 27:24, Bohumín - Velké Meziříčí 31:31, Otrokovice - Olomouc 38:29, Havlíčkův Brod - Vršovice 27:32, Hostivice - Kunovice 25:30.

I. liga ženy

1. Kunovice 17 15 2 0 513:418 32

2. Vršovice 17 11 2 4 456:399 24

3. Hostivice 17 12 0 5 445:410 24

4. Otrokovice 17 10 1 6 463:436 21

5. Jindřichův Hradec 17 8 1 8 493:469 17

6. Bohunice 17 8 1 8 418:424 17

7. Ivančice 17 8 0 9 518:482 16

8. Havlíčkův Brod 17 8 0 9 454:443 16

9. Velké Meziříčí 17 5 2 10 408:451 12

10. Olomouc 17 5 0 12 407:502 10

11. Kobylisy 17 4 0 13 447:499 8

12. Bohumín 17 3 1 13 464:553 7